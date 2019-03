“.

You can blow out a candle

but you can’t blow out a fire.

Once the flames begin to catch

the wind will blow it higher”

Peter Gabriel (Biko)

La respuesta a todas esas preguntas

¿Tienes miedo? ¿A veces sientes –como yo– que no lograremos el objetivo de la rebelión popular total? ¿Piensas que Guaidó se está apagando? ¿De repente todo parece oscurecerse, el futuro, la democracia, Venezuela? ¿Sentías que estábamos cerca de terminar la pesadilla y no lo logramos? ¿Te angustia la idea de que el chavismo sobreviva? ¿Crees que estamos perdidos, que los criminales triunfarán? ¿Dudas?

Si las respuestas a todas esas preguntas son afirmativas no significa que sean verdad, solo prueban que amas con pasión a Venezuela y que no quieres perderla.

Solo eso.

No es nuevo en la historia

¿Te has detenido a pensar lo que padecieron Bolívar, Sucre o Páez para lograr la independencia? ¿Has pensado en Gandhi, Havel, Walesa o Mandela, sus penas, sus angustias, sus dudas, todo el sufrimiento que tuvieron que sobrellevar para liberar a sus naciones?

Todo lo que estás padeciendo lo han padecido otros en el pasado, todo lo que has sufrido también otros lo han sufrido, otros tan grandes como tú, tan apasionados como tú, tan decididos como tú. No es nuevo en la historia, solo lo logran quienes perseveran y luchan con convicción.

La dificultad es tan grande como nuestro sueño de libertad, por eso los estamos venciendo.

El verdadero desafío

Como sabes, muchos de mis mejores amigos, muchos de mis más cercanos compañeros de lucha han estado presos y han sido torturados por el chavismo. Todos han resistido. Todos. Nunca olvidaré las palabras de Leopoldo López apenas salió de la cárcel, cuando me dijo: “He conocido la maldad, hermano, la más perversa y dañina maldad jamás imaginable, pero la hemos derrotado; nuestra convicción y amor por Venezuela los ha vencido”.

Es normal que dudemos, es comprensible tener miedo, lo inaceptable, a estas alturas tan cercanas a la libertad, es rendirse, es sucumbir. Ni tú, ni yo, ni nadie puede hacerlo.

El verdadero desafío de cada venezolano, tuyo y mío, de todos, es derrotar el desaliento.

Una rebelión se organiza

Lo que viene será histórico, nunca visto, único. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez en la historia de las Américas, desde nuestra fundación, la rebelión es ciudadana, cada uno de nosotros es protagonista, sí, cada venezolana, cada venezolano debe derrotar su propio desaliento, su estremecimiento y duda, salir a la calle organizadamente, protestar en cada rincón del país y derrotar de una vez y para siempre al chavismo.

¿Lo lograremos? Sí. El presidente Juan Guaidó entiende que una rebelión se organiza y ejecuta gradualmente. No se decreta invocando un artículo constitucional. Una rebelión se suda, y la nuestra la hemos sudado lo suficiente.

Estamos cerca del final, unidos venceremos.

El pueblo libre

Todos somos protagonistas de la rebelión nacional total. Todos somos rebeldes. Nuestro grito con brío es: “¡Fin de la usurpación!” “¡Fin de la tiranía!”. Ya basta que los venezolanos abramos la mano al mundo para suplicar comida, medicina o balas, es hora de que como pueblo libre cerremos el puño y le demos un carajazo de moralidad al chavismo para derrocarlo.

Somos mayoría, desmantelemos a la minoría usurpadora y criminal. Organicémonos, protestemos en todo el país y el mundo, no solo en Caracas. Asfixiemos al chavismo con reclamos y desobediencia. Desafiémoslos en cada acto. No paremos.

Ellos están agonizando…

Lo que le pertenece al pueblo

No hay ni habrá violencia posible que pueda detener a un pueblo unido que tiene un sueño de libertad y que está dispuesto a organizarse y movilizarse para conquistarlo. Ni los colectivos asesinos ni las escasas fuerzas criminales que le quedan al chavismo podrán con nosotros. Pero hay que luchar y hay que hacerlo con lucidez y audacia. La nueva etapa es la más importante.

Tomemos lo que le pertenece al pueblo: el poder. Ya lo conquistamos internacionalmente, el mundo nos reconoce y apoya. Ahora hay que conquistar el poder nacional. Ese es el reto próximo, y dependerá de ti y de mí nuestro éxito. ¿Estas preparado?

Sí, sí lo estás, ya hemos comenzado…