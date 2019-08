“Docentes especiales” y “maestros emergentes”

Asumo toda la responsabilidad como educador ante la sociedad y Venezuela por cada palabra que voy a utilizar en este artículo, incluyendo las responsabilidades jurídicas que sabemos están alteradas o mejor dicho violadas, cuando sabemos que el Estado de Derecho solo responde con los intereses políticos del madurismo, o lo que es lo mismo, el poder político que usurpa Miraflores.

El madurismo a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en su cuenta de Twitter (@MPPEDUCACION) ha catalogado como "fake news"1 –anglicismo que les gusta mucho utilizar en sustitución de “falso positivo”– la información que he colocado precisamente en la misma red social como parte de lo que no dudamos en catalogar la prostitución de la carrera de Educación² y lo peor, la ejecución de una suerte de sodomía y felatorismo antieducativo y antipedagógico sobre millones de niños, niñas y adolescentes, que solo pudiera ser practicado por mentes enfermas, que demuestran no solo su odio contra los docentes venezolanos, sino que echan el resto contra una malograda educación en donde los planteles se encuentran en más de 75% destruidos en su infraestructura, con una deserción escolar que superó en promedio 30% en el año escolar 2018-2019 –cifras que el MPPE se niega a publicar– y entre 28% y 32% que han abandonado las aulas, unos porque hemos sido “destituidos” sin ninguna carta que lo justifique, y otros porque han abandonado tales funciones o han emigrado del país, sin obviar que el programa de alimentación escolar, prácticamente desapareció de todos las instituciones educativas.

En tal sentido el MPPE no tiene manera de desmentir lo que si bien no está publicado en la página oficial de tal ente oficial, sí aparece en la dirección electrónica del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec), que es un órgano dependiente del ente “rector de políticas educativas”. De hecho, cuando aseguramos que el MPPE pretende a través del mal llamado programa de “chamba juvenil” convertir docentes exprés, o sea, en tiempo récord, es ver cómo el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (Inces) termina siendo el responsable en formar los futuros “educadores” de semejante programa, tal como lo informa el portal de la emisora radial madurista³.

Pero, si lo anterior no fuera suficiente para destruir la carrera de Educación que es impartida fundamentalmente por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Nacional Abierta (UNA) y universidades nacionales, así como importantes y reconocidas instituciones privadas, el MPPE crea un “diplomado” para que esos egresados del Inces, es decir, de “chamba juvenil”, se conviertan en solo cinco semanas en “docentes especiales”, incluso con capacidades de psicopedagogos, para que entonces tal como señala la página del Cenamec, entre el 12-8-2019 y el 13-9-2019 (con la “casualidad” de ser esa la semana de inicio del año escolar 2019-2020), cursar esa “capacitación” –según ellos– con duración de 220 horas, de las cuales solo 90 horas serían presenciales y 130 horas de estudios a “distancia⁴”. O lo que es lo mismo, según detalla la propia página descrita, con solo asistir a “clases” tres días a la semana durante cinco semanas, el “diplomante”, en especial los de “chamba juvenil” tendrá cualquier formación docente, hasta para atender niños con necesidades especiales. Es más, tal es la confirmación de lo que decimos que en esa página se dice textualmente: “En todos los casos anteriores deben tener disposición para asumir de forma activa la atención educativa integral en las aulas en nuestros planteles y servicios”. A buen entendedor, pocas palabras.

Tal afirmación ya resulta una aberración. ¿Cómo es posible que con solo 15 días de clase un egresado de “chamba juvenil” pueda convertirse en prácticamente un psicopedagogo y docente de acuerdo con lo expresado por el portal web del Cenamec, que a su vez es dependiente del MPPE? Es más, eso es la confirmación de lo que escribimos hacia 2018, cuando alertamos sobre la eliminación de las universidades nacionales, siendo evidente que comenzarán por la carrera de Educación⁵.

Por otra parte, esas 220 horas –y retamos a los maduristas para que nos desmientan– serán parte de la primera fase del total de 450 horas que las autoridades del MPPE han prometido a quienes terminen tal “diplomado”, que luego sería convertido en “maestría” para los profesionales que cursen esos “estudios” y en “profesor” para quienes sean egresados de “chamba juvenil”. Es más, retamos para que nos desmientan tanto Aristóbulo Istúriz como Erika Farías si es “falso” que se reunieron el pasado 1-8-2019 en el Teatro Nacional de Caracas con dirigentes del partido oficialista para generar los “lineamientos” de formación de “maestros emergentes” como “docentes aula” de una universidad llamada “Luis Bigott” –con respeto a ese venezolano, pero que no tiene ni un solo egresado y sería la única manera de graduar tanta bazofia “educativa”– , lo que termina por desnudar lo que no puede decirse que es “falso”. Son tan descarados que hasta la misma Erika Farías confesó en una entrevista para Venezolana de Televisión toda esa aberración que ella denomina “educación liberadora”⁶.

El MPPE nada puede desmentir sobre la formación de “docentes exprés”. Por el contrario, todas las pruebas demuestran que esa es la nueva orientación marcadamente antipedagógica al formar mal llamados “docentes especiales” y “maestros emergentes”.

Es evidente, público y notorio que avanza la destrucción de la carrera educativa porque la mayoría de los docentes se niegan a sucumbir ante el uso de la educación como herramienta de control político e ideologización sobre los niños y adolescentes. En consecuencia, queda en manos del magisterio venezolano y los padres y representantes, si permiten que toda la bazofia política madurista sea esparcida sobre las escuelas y liceos de Venezuela.

