De discriminación a revolución

“No podemos tolerar… que el cuento de la deportación y la muerte de judíos bajo el sistema nazi sea utilizado por estos apátridas… No son 6 millones de personas caídas en esa guerra, sino algo menos de 40.000 entre judíos y no judíos… El sionismo es una ideología religiosa, monoteísta y místico satánica… El mito del Holocausto es usado para chantajear financieramente al Estado alemán… Los judíos deben ser desterrados de nuestra república”. De discursos y escritos del candidato Hugo Chávez Frías antes de los libres comicios, 1998.

1.- “Ustedes se esconden cobardemente detrás del Vaticano. Su cinismo no tiene límites… Son trogloditas… El Papa no es embajador porque Cristo no necesita embajador… Ustedes son cavernícolas… El nuestro es un Estado seglar… Si siguen como van la sangre llegará al río… En la Nunciatura tienen un delincuente, entréguenlo a la justicia… Dan lástima, son de un anticomunismo visceral, del macartismo, aquí construimos el socialismo bolivariano nuestro”… “Maldito Israel”. Declaraciones del presidente en ejercicio Hugo Rafael Chávez, 2001.

2.- En la todavía existente Feria del Libro anual, minutos antes de la presentación de mi novela Vieja verde por un funcionario del evento: —Señora, medio lo leí, me dijeron que es judía. ¿Puedo presentarla como tal, o hebrea, sin problemas? —Como quiera, pero eso nada tiene que ver con el tema.

3.- En larga cola de Extranjería para renovar la cédula de identidad: —Doña, usté es venezolana, ¿no? —Claro, caraqueña, ¿por qué pregunta? —Guá, porque tiene el pelo lisito, esmirrao, el mío es chicha como el de Chávez. —Ja, ja. ¿Y el de sus chamos…? —Mis carajitos también, y son bembones como él.

4.- —Profesora, gracias por “acectar” mi invitación, los muchachos están pasmados, primera vez que oyen a un colega de liceo privado. Usted habla muy bien, fino. ¿Fue adeca, copeyana o de qué partido? Estoy curiosa…

5- —¿Tienen baticas caseras de algodón ? —Ya no, esas son para escuálidas, aquí vendemos las de lycra, lave y listo como dicen ustedes.

6.- En la taquilla de un banco recién nacionalizado: —Buen día, señor. Vengo para anular mi cuenta corriente. —¿Y eso por qué? —Necesito el dinero. —A ver, misia… Sus apellidos… ¿de dónde son? —El de mi papá y mi mamá. —Suenan raro, difícil, como musiú. —No se preocupe, soy criolla de pura cepa.

7.- En la antesala de un programa radial, emisora vendida al oficialismo: —¿Tú eres la que viene por lo de un libro sobre música venezolana? —Sí, de jazz. —Pero ese fulano jazz no es nuestro, es del imperio gringo. —Es de fábrica, compositores y ejecutantes de aquí… —Ajá, bueno, menos mal, pasa p’al estudio.

8.- Asalto madrugador armado, robo de aparatos y documentación, pintas de esvásticas en el muro de la sinagoga sefaradita más antigua de Caracas, ubicada frente a la estatua de Cristóbal Colón varias veces mancillada. Dice el ministro del Interior: En este gobierno responsable de la seguridad nacional, nada tenemos que ver con el asunto en la sinagoga de Maripérez, estamos investigando a unos colectivos que lo hicieron por su cuenta.

9.- “Hugo, camarada, deja tranquilos a los judíos, en nuestras revoluciones ellos se van solos, de aquí ya se marcharon casi todos”. Fidel Castro.

Hechos.

Diciembre 2018. Tres millones y medio de venezolanos huyeron de su patria en busca de supervivencia sanitaria, alimenticia y laboral. 5.000 emigran a diario, según la ONU.

Enero 2019. Grupos numerosos de la etnia indígena pemón escapan hacia Brasil luego de la masacre perpetrada por militares que impidieron el acceso de ayuda humanitaria para sus pueblos.

Ahorita. La dirigencia castrochavista usurpadora, bajo el mando del G2 cubano, por solicitud expresa de sus activistas, abre las puertas de su Venezuela soberana a las invasiones injerencistas rusa, iraní, siria, china, turca, norcoreana, terroristas de Hezbolá, guerrillas y paramilitares vecinos y locales, a todo miembro mafioso de la transnacional delincuencia organizada. Se les garantiza la explotación libre del oro, petróleo, coltán, diamantes, hierro, aluminio con protección militar absoluta para exportar hacia sus países de origen y de su conveniencia comercial. Chávez vive.

Es historia. El siglo XIX venezolano fue de montoneras y presidencias llamadas “revolución”, entre otras, la Campesina, la de las Reformas, la Federal, la Reconquistadora, la Reivindicadora, la Restauradora. Esta del siglo XXI es la Segregadora o Maleante. Decía el maestro Ángel Rosenblat (UCV) que en nuestro maravilloso idioma sobran sinónimos de “buenas y malas palabras” para cada ocasión.

