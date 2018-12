¿Y si la dictadura comete fraude en su contra en elecciones del 9-D?

Quisiera hablarles de un posible escenario electoral que no ha sido evaluado por los distintos factores que integran la oposición venezolana. Comenzaré a hacerles mi planteamiento con dos preguntas:

1. ¿Qué pasaría si la dictadura manipula los resultados de las elecciones del 9 de diciembre, pero no a su favor sino a favor de los pocos partidos de oposición que han decidido participar en ese evento?

2. ¿Esos partidos están en capacidad de detectar, denunciar y demostrar que se ha cometido un fraude de ese tipo?

Así veo yo las cosas:

Si esos partidos aceptaran su “victoria” le brindarían legitimidad a los amañados procesos electorales que ha montado la dictadura en los últimos años y le darían soporte a la falacia de que en Venezuela está vigente la alternabilidad democrática.

Si esos partidos no aceptaran su “victoria” terminarían generando el ambiente de confusión que la dictadura necesita para mantenerse en pie.

Tres comentarios para terminar:

1

Recordemos que en las elecciones del 9 de diciembre la permanencia en el poder de la dictadura no va a estar en juego. Si estuviésemos a las puertas de un proceso electoral en el que la permanencia de la dictadura en el poder sí estuviese en juego, pues, entonces el madurismo ya tendría montado un fraude clásico, es decir, un fraude a su favor como los que hemos visto y padecido en Venezuela desde el año 2016.

2

Yo no puedo asegurar que lo que he señalado aquí va a ocurrir, me basta con advertir que existe esa posibilidad. Exijámosles a los dirigentes de la oposición venezolana que emitan desde ahorita sus opiniones con respecto a este tema.

3

Lo planteado hasta ahora en este artículo no se vería afectado sustancialmente si el mencionado e hipotético fraude electoral arrojara un resultado en el que la oposición saliese perdiendo por un pequeño margen. En este segundo escenario los medios de propaganda de la dictadura intentarían potenciar el conflicto que existe entre los diferentes grupos opositores (conflicto que fue fabricado por la misma dictadura) difundiendo cínicamente la idea de que la derrota de la oposición es responsabilidad de los líderes y los partidos que optaron por promover la abstención.