Der untergang. El hundimiento

En períodos revolucionarios, como los que hemos comenzado a vivir en Venezuela desde que el Grupo de Lima, Luis Almagro, Jair Bolsonaro, Donald Trump e Iván Duque, a la cabeza de las naciones democráticas del orbe, rechazaran desde este 4 de enero la usurpación del cargo por Nicolás Maduro, reconocieran a la Asamblea Nacional y al TSJ en el exilio como las únicas dos instituciones legítimas de la Venezuela usurpada y le dieran su pleno reconocimiento y respaldo al joven presidente Juan Guaidó, los meses pasan en semanas, las semanas en días, los días en horas y las horas en minutos. Es el aporte de la historia a la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

Muy pocos imaginaron durante las tristes celebraciones navideñas, las más tenebrosas de nuestra historia, que el país se hallaba al borde de un cambio copernicano. Exactamente como en enero de 1958. Que una semana después de la farsa de su juramentación nadie en el mundo reconocería al tirano, salvo unos países de utilería o unas satrapías de la tiranía cubana, y que un joven diputado recién juramentado como presidente de la Asamblea asumiría la Presidencia de la República. Hechos que, de retruque, inciden para darle aún mayor aceleración al cambio, empujando al hundimiento de la dictadura y al montaje de un gobierno de transición.

Hoy, cuando esto escribo, lo hago conmovido por dos acontecimientos de importancia trascendental: el Sebin, la policía política de la dictadura, detiene en plena autopista al presidente provisional, lo esposa como a un criminal y se lo lleva detenido sin orden de aprehensión, con la sola fuerza de la impunidad y el abuso. La dictadura aún existe. Las nuevas autoridades conviven con las viejas, y la tiranía flota como un viejo barco destartalado a la deriva. Provoca recordar a Joseph Conrad, a Nostromo, a El Corazón de las tinieblas, a Lord Jim. El reino de la arbitrariedad y la violencia.

Media hora después, el mismo Guaidó, aún con una de las esposas atada a una de sus muñecas, participa de un vibrante mitin en su pueblo natal de La Guaira: está en libertad y ha recuperado su investidura. Es el presidente constitucional de Venezuela.

¿Qué sucedió? Que una fracción en el poder ordenó su detención y otra, simultáneamente, ordenó ponerlo en libertad inmediata. O, lo que resulta aún más absurdo, dado lo rocambolesco de los tiempos, los mismos que lo detuvieron comprendieron el garrafal error que habían cometido y decidieron rectificar sobre el camino. Reconocieron, súbitamente y como por mor de un encantamiento, que el prisionero era su jefe. Como en efecto.

Es la insólita velocidad con la que se suceden los acontecimientos en esta dictadura que llega a su inexorable fin y busca dónde encallar y venir a fondearse. Una dictadura sin caudillo, sin partido, sin masa de respaldo, sin apoyo internacional y sin dinero comprende de pronto que se ha desfondado, que patalea en el vacío y que debe encontrar manera de salvar el sombrero. No tiene cómo.

El hombre propone y Dios dispone, dice la sabiduría popular. Y lo ha dispuesto mediante el feliz encuentro de la voluntad de la comunidad mundial y las ansias y aspiraciones del pueblo venezolano. Todo lo cual en un contexto definitivamente desfavorable a las fuerzas del castrocomunismo y cuando el despertar de las derechas ante la devastadora avalancha de las izquierdas repercute de un extremo al otro del mundo. Según la famosa teoría del aleteo de una mariposa. Nadie que pretenda mantenerse aferrado al poder mediante el abuso y la incuria, la venalidad y el atropello tendrá viento de cola. El mundo clama por justicia. Y ella no se encuentra en las mazmorras dictatoriales. Así abusen, aterren y asesinen en nombre de la igualdad. Ese tan caro pretexto de la barbarie perdió eficacia. La libertad se ha revalorizado ante el asombro del mundo.

La historia ha encontrado nuevas fórmulas para resolver sus contradicciones. Aferrarse a la legalidad, aun en medio del naufragio y la tormenta perfecta, terminó por dar los frutos esperados. El régimen está cayendo en las redes de sus propias leyes. Esta vez, el artículo 233, que fija la ruta que los demócratas venezolanos han seguido y la comunidad internacional ha respetado.

Estamos en medio del tira y encoje de los acomodos históricos. Aún no sabemos cómo se dirimirá el conflicto en el interior de las fuerzas dictatoriales. Al parecer, el enfrentamiento entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, ni siquiera por los despojos, que ya no los hay, sino por encontrar la mejor vía de escape, está en pleno desarrollo. La tiranía cubana está a punto de perder su último punto fijo y, dada la fuerza con que embisten los nuevos gobiernos de Brasil y Colombia, es de esperar que no salga indemne de este telúrico sacudón caribeño.

Los molinos de los dioses muelen despacio, cantaba Homero. Pero siempre culminan su faena. En eso estamos. Al borde de una nueva era para nuestra región.