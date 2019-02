El inicio de 2019 ha sido crucial para Venezuela. La Constitución sigue siendo violada por el régimen. Ahora hay un liderazgo emergente que desea rescatar el país desde un entendimiento de su propio texto, al mismo tiempo que se maneja una realidad inédita que nunca se había confrontado en nuestra historia republicana. Se ha diseñado inteligentemente una ruta que pasa por tres energizartes pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ruta en que se ha puesto la esperanza. En consecuencia, ahora se escuchan por toda Venezuela tres conceptos que, si bien son históricos en nuestra tradición y hay que rescatarlos con prontitud, están en el discurso actual de manera renovada. Ellos son democracia, libertad y educación.

De esta tríada unitaria de conceptos, somos los profesionales de la educación quienes podemos discurrir con propiedad, incluso desde sus raíces. Y esto lo mantengo, puesto que la fuente inicial es la gran obra de John Dewey: Democracia y educación de 1916. Prácticamente, texto obligado en nuestra formación. Ya se ha conmemorado el primer centenario de esa gran obra considerada como una de las más influyentes en la democracia y la educación del siglo XX, ya que promueve una filosofía centrada en las necesidades de una sociedad democrática cambiante. En Venezuela ha tenido una influencia en nuestras ideas pedagógicas y renovación democrática. También, impacto en la convicción de que el diálogo, el intercambio y las ideas fortalecen la democracia como una forma de vida, en la que la libertad, la igualdad, la confraternidad y la dignidad son esenciales e inalienables para el individuo en sociedad.

Su relevancia presente y futura estriba en que la educación se relaciona con una sociedad democrática y libre. Se afirma que la democracia protege a la persona y mantiene la equidad social, fundamentada en una teoría del conocimiento sobre la interacción social. En síntesis, se argumenta que se puede alcanzar la plena democracia con la educación y la gestión de una sociedad civil formada para ejercer la ciudadanía con libertad verdadera. Pero se necesita una opinión pública informada mediante la comunicación entre ciudadanos, expertos y políticos, siendo estos últimos responsables de las políticas adoptadas. Se destaca que en política existe la tendencia a demorar, distorsionar y encubrir problemas antes que solucionarlos, ello afecta la libertad. Y que en educación se viola todo sentido común, con la perpetuación de una inadecuada teoría de la acción que la fundamente. Así que, la educación de avanzada debe sustentarse en una teoría propia con principios psicopedagógicos, sociales y de gestión, con vista a una educación para la democracia y la libertad.

La educación para la democracia parte de la condición gregaria y comunitaria del ser humano, además de la condición del ser pensante en forma crítica. Es vital, entonces, la lucha para poder con libertad expresar una propia personalidad. Se puede desde la escuela aprender a tener una buena vida, disfrutar de ello y contribuir con una sociedad democrática, al vivir la vida con responsabilidad. Esta sentencia se fundamenta en supuestos más cónsonos con una filosofía de la educación para todos, con la posibilidad de lograr un alto nivel de expectativas educacionales en los sujetos.

Así concebimos una educación con valores como democracia, libertad, vida, experiencia entre otros de índole socioeducativos. Pero estos valores pueden ser violados por proyectos políticos que constituyen una imposición de un sistema ideologizante, que no educa para el pensamiento ni para vivir en una sociedad multidimensional y compleja. Con un supuesto proceso de revolución, se logra una involución de la realidad de los países. Se asumen ideales que se afianzan en la repetición de argumentos que desprecian los verdaderos principios democráticos: participación real, libertad de acción y expresión, separación de poderes, alternabilidad gubernamental, Estado de Derecho, justicia imparcial, respeto a la privacidad y a la propiedad. Esa revolución, resulta en dictadura.

Ahora bien, sobre la base de los anteriores planteamientos, se argumenta aquí que el dominio de los principios de verdaderas revoluciones, como desarrollo del pensamiento, inteligencia emocional, teoría de la acción, constructivismo, racionalidad, experticia y ética institucionalizada en los profesionales, pueden llevar a la consolidación de sujetos formados como ciudadanos y servidores públicos, que actúen en consonancia con lo que representa ser una verdadera democracia. Así pues, para superar los efectos de un período prolongado de dictadura, entendemos que lleva consigo la organización de los ciudadanos para logar restablecer la república. Pero ello requiere de procesos educativos de altura, que desarrollen capacidad para vivir en democracia.

Ante esto, planteamos que el pensamiento deweyano sigue incólume y nos hace recordar supuestos de acción para la vida en democracia. Somos seres con propósitos, y tal definición constituye la base para sostener el argumento de que somos causa y factor de los acontecimientos. Así, que construimos futuro y futuro de calidad, es la meta hoy para Venezuela. Necesitamos gestores con capacidad de pensamiento crítico que habilita conocimiento para la actuación, con valores y actitudes que enriquecen la visión de las cosas y sus significados. Por supuesto, relacionada con una educación como acción consciente de desarrollo integral. Educación que envuelve modificación en la dirección definida, fundamentada en procesos efectivos de acción, autorrealización, disposición de cuestionamiento y persistencia en el esfuerzo para superar obstáculos.

Al mismo tiempo, creemos que el camino hacia la libertad se encuentra en el conocimiento de los hechos mismos que invitan a emplearse en estricta unión con deseos y finalidades. Sentencia asociada a la conducta moral, que establece que la consecución de finalidades, se encuentra amalgamada a una actividad humana que está rodeada de valores, significados e imaginación. Nada justifica a los medios, excepto cuando ponemos las metas como parámetros, pero debemos aceptar las consecuencias de una manera imparcial. Luego, la libertad se relaciona con hechos de la vida real e involucra eficiencia en la acción, habilidad para llevar planes, superar obstáculos y experimentar cosas nuevas, lo que nos lleva al cambio de la realidad.

Venezuela espera cambios en una dirección correcta, la educación es la clave. Los maestros son los formadores de los ciudadanos, especialmente de los servidores públicos, quienes deben ser preparados en la acción de gobernar bien. Este es el inicio y la consolidación de una patria revitalizada. Pero si no ponemos la voluntad en esto, los dictadores will be came back.