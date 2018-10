Del techo Kaffeklubben al vaso de café

.

“De arriba abajo o bien de abajo arriba” (Julio Cortázar)

Fue Koch el primer hombre que pisó la tierra de una isla liliputiense al norte de Groenlandia. Si buscamos información instantánea a través de la enciclopedia digital Wikipedia, leeremos que el descubridor de ese lugar remoto se llamaba Robert Peary, procedente de Dinamarca. Peary divisaba la ínsula allá por el año 1900, es decir, justo al comenzar el siglo XX, pero no se le ocurrió adentrarse en ella. Había que estar muy loco o ser raro de carajo para despreciar a Groenlandia y echarse al mar, solo, a explorar una isla enana que no importaba a nadie. A casi nadie porque a Lauge Koch sí le importaba. Llegó a su Lilliput como Gulliver y uno imagina que la expedición fue ser breve de verdad. La isla no mide más de 1 kilómetro de longitud –siempre según Wikipedia. Compruébelo usted mismo, si quiere. Estas son las coordenadas de la isla Kaffeklubben (isla del Club del Café): 83°40′00″N 29°50′00″O.

Sonó un teléfono celular en la cafetería en la que yo estaba y regresé. La historia impresa en el vaso de café me dijo adiós.