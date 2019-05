Deficiencias o fallas operacionales

En el mundo aeronáutico moderno, sobre todo en el de pilotos deportivos o de aquellos que solo vuelan los fines de semana, con poca experiencia o poco propensos a volar con reglas estrictas de vuelo instrumental; poco acostumbrados a mantener sus competencias de vuelo por la rara asistencia al entrenamiento de los simuladores, existen unas marcadas deficiencias operacionales. Son todas aquellas situaciones que generan reacciones o impulsos básicos, para demostrar logros o habilidades, bajo condiciones estresantesy pueden tener un efecto adverso en la seguridad al imponer una evaluación poco realista o clara del pilotaje.

Igualmente, pero con mucha menos frecuencia, se presenta en la aviación comercial, cuando los pilotos se ven presionados en mantener los itinerarios de vuelo de manera estricta o de pilotos corporativos tratando de complacer a los jefes.

La FAA los identifica de la siguiente manera:

Presión de los colegas (Peer Presure)

La mala toma de decisiones puede basarse en una respuesta emocional a la presión de los colegas, en lugar de evaluar una situación objetivamente. Es una toma de decisión para demostrar el “yo sé lo que hago” o el “yo sí puedo hacerlo”.

Configuración mental (Mind Set)

Un piloto muestra su configuración mental a través de su incapacidad para reconocer o hacer frente a los cambios en una situación dada. Suele suceder cuando el piloto, no cumpliendo con el Minimun Equipment List (MEL) para volar en instrumentos; por razones de cambio o retraso de los pasajeros, no es capaz de cancelar el vuelo.

Llegar a como dé lugar (Get-There-It Is)

Esta disposición afecta el juicio del piloto a través de una fijación en el objetivo o destino original, combinado con un desprecio por cualquier curso alternativo de acción. Describe la necesidad de aterrizar su aeronave ("llegar") tan pronto como sea posible a pesar de las condiciones adversas, especialmente en mal tiempo como tormentas eléctricas, viento o vientos cruzados, con el fin de "terminar con él por fin".

Síndrome de vuelo bajo (Duck-Under Syndrome)

Un piloto puede verse tentado durante el acercamiento al aeropuerto a descender por debajo de los mínimos durante una aproximación. Se genera una tendencia a creer que existe un margen de error incorporado en cada procedimiento de aproximación y que si baja un poco nada sucederá o finalmente el piloto puede querer no admitir que no puede completar el aterrizajey que debe iniciar una aproximación frustrada.

Desplazamiento Rápido (Scud Running)

Esto ocurre cuando un piloto intenta mantener el contacto visual con el terreno en altitudes bajas mientras las condiciones de nubosidad cambian rápidamente para entrar a requerir un vuelo por instrumentos. Es lo que también se conoce como vuelo instrumental inadvertido, cuando sin estar preparado el piloto las condiciones cambian y se vuelven solo para ser voladas de forma instrumental.

Continuar visual en condiciones de vuelo instrumental (Continuing Visual Flight Rules (VFR) into Instrument Conditions)

Es continuar volando en reglas de vuelo visual (VFR) cuando las condiciones de vuelo exigen reglas(IFR) o de vuelo instrumental. La desorientación espacial o la colisión con el suelo u obstáculos (CFIT por sus siglas en inglés) pueden ocurrir cuando un piloto continúa VFR en las condiciones de vuelo por instrumentos. Esto puede ser aún más peligroso si el piloto no está habilitado o actualizado para el vuelo por instrumentos.

Detrás del avión (Getting Behind the Aircraft)

Este error puede ser causado al permitir que los eventos o la situación controlen las acciones del piloto. El piloto exhibe un constante estado de sorpresa ante lo que sucede, cuando este está detrás de la aeronave. Es la aeronave la que controla al piloto y no el piloto a la aeronave.

Pérdida de conciencia situacional (Loss of Positional or Situational Awareness)

En casos extremos, cuando un piloto se pone detrás de la aeronave, puede producirse una pérdida de conciencia situacional. El piloto no reconoce su ubicación geográfica o incluso no pueda reconocer las circunstancias de posición de su aeronave o pérdida de orientación espacial.

Operando sin reservas de combustible adecuadas (Operating Without Adequate Fuel Reserves)

Ignorar los requisitos mínimos de reserva de combustible es generalmente el resultado de un exceso de confianza, falta de planificación de vuelo o falta de consideración o aplicación de las regulaciones del combustible adicional necesario para volar al aeropuerto alternado.

Descenso por debajo de la altitud mínima en ruta (Descent Below the Minimum in Route Altitude)

El síndrome de vuelo bajo, como se mencionó anteriormente, también puede ocurrir durante la parte de un vuelo en ruta en condiciones instrumentales o IFR.

Volando fuera de parámetros (Flying Outside the Envelope)

La supuesta capacidad de alto rendimiento de un avión particular puede causar la creencia errónea de que este puede satisfacer las demandas impuesta por las habilidades de vuelo sobreestimadas del piloto. Pasa mucho con pilotos que se creen acróbatas y que todos los aviones aguantan sus piruetas, causando daños estructurales a la aeronave.

Negligencia en la planificación de vuelos, inspecciones de pre-vuelo y listas de verificación (Neglect of Flight Planning, Preflight Inspections, and Checklists)

Un piloto tiende a confiar en la memoria a corto o largo plazo y en sus habilidades en vuelos regulares y rutas que se le vuelven familiares, en lugar de leer y seguir los procedimientos establecidos o listas de chequeos publicadas. Esto puede particularmente ocurrir en los pilotos experimentados.