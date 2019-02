«A nadie asombra que un mandatario transfiera, públicamente, sus atribuciones de imbécil [sea tirano o demócrata] a otro idéntico que lo sucederá: nunca será a un sabio»

Durante los días thermidorianos (01) del esputo cívico-militar que confiscó las llaves del parque de armas y tesoros a los ciudadanos-propietarios de Venezuela, he recordado a notables que han escindido y con los cuales tuve provechosas conversaciones. Escritores, poetas y filósofos que inspiraban confianza por su preclaridad al momento de discernir en redor de repetitivos acaecimientos socio-políticos-militares-financieros-culturales mundiales. En los claustros universitarios decían que eran utopistas, en un intento fallido por subestimarlos como a quienes parlotean en juergas donde la verdad esfuma entre dipsomaníacos y alucinados.

Con el nacimiento de la Ilustración, los totalitarios y demócratas tuvieron el encargo teológico de pervertir el impacto intelectual de las propuestas mutualistas del revolucionario francés Pierre Joseph Proudhon: quien ideó la tesis política que propugna la desaparición de un bodrio llamado Estado, con sus regimientos mercenarios que oprimen y apagan las buenas intenciones filosóficas de consagrar la igualdad de un hombre frente a otro [sin perder su individualismo].

Feliz adherente del solipsismo, declaro «ha lugar» que el humanismo procede para corregir y evolucionar [investido o no de autoridad, lo pronuncio con lenguaje jurídico]. Hay que exigir máxima cultura a quienes asoman aspiraciones presidenciales, porque es una calamidad convertir en «principal de república» a un idiota. Entiéndase que los repudio porque son perezosos y timadores, nunca discapacitados. Aprenden vociferar no más de diez fatuas consignas políticas, motivo por el cual sus decisiones al mando socavan y ofenden la dignidad del instruido pero también del humilde e ignorante. He aquí dos máximas de amigos fallecidos:

«Cuando los políticos y militares luchan por la consecución y el mantenimiento del poder lo hacen a favor del robo» [Lino Rodríguez-Arias Bustamante, jurista-filósofo español].

«Cuando la Inteligencia Superior reine, la propiedad, la Ciencia Política y los ejércitos serán recordados como plagas» [Ángel J. Cappelletti, filósofo argentino] Pulsa: https://lnkd.in/e-kg2T4 https://lnkd.in/eSqHSvr

NOTA.

(01) Los girondinos, durante la Revolución Francesa, eran moderados y contrarios al Gran Terror y guillotina que los necrófilos y radicales jacobinos promovían. Genocidas que fueron ajusticiados virtud a la «reacción thermidoriana» que les fijó el «Día de Thermidor o Decapitación», tras cuyo suceso se abolió el uso de la guillotina. En: http://elrepublicanoliberal.blogspot.com/2013/06/alberto-jimenez-ure-el-metaforico-dia.html