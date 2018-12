“La felicidad se alcanza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía” (Mahatma Gandhi). “Mi felicidad crece de forma directamente proporcional a mi aceptación, e inversamente proporcional a mis expectativas” (Michael J. Fox). “La felicidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros pensamientos” (Marco Aurelio). “Los elementos de la dicha son: una buena conciencia, la honradez en los proyectos y la rectitud en las acciones” (Lucio Anneo Séneca). “Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás”. Madre Teresa de Calcuta.

“El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad”. Madre Teresa de Calcuta. “Por mucho que conozca todos los misterios que enseña en apóstol, aunque posea toda la ciencia, si no tengo caridad no soy nada”. San Francisco de Asís. “Las obras no son de caridad cuando se hacen por interés”. Don Bosco. La verdadera caridad es el deseo de ser útil a los demás sin pensar en recompensa. Emanuel Swedenborg. “La caridad es la virtud que consiste en ver siempre algo bueno en nuestro prójimo”. Sócrates. “Cada buena acción es la caridad. La verdadera riqueza de un hombre más allá es el bien que hace en este mundo a sus semejantes”. Moliere.

En síntesis :

“Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se volverán costumbres. Cuida tus costumbres porque formaran tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida”. Mahatma Gandhi.

Resultados de la elección de concejales (Domingo: 09-12-2018):

En diciembre 2005 se cometió uno de los más graves errores políticos al llamarse de manera irresponsable a no votar en las elecciones parlamentarias en Venezuela. Un factor clave en la debacle compleja humanitaria que padecemos radica en gran parte en que el Poder Legislativo ha estado en manos y bajo los designios del partido político del gobierno nacional.

Consiguientemente, el hecho cierto de que en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, por ejemplo, la abstención haya sido de 77,4% en las elecciones del pasado 09-12-2018 no es una casualidad. Los resultados no obedecen a ningún "cisne negro" y no deberían sorprender a nadie: a) evidente la precaria maquinaria electoral opositora: b) la política y economía del regalo por parte del Ejecutivo nacional ejercen notable influencia; c) el síndrome emigratorio, la desesperanza aprendida y el conformismo social como causales directos de las incongruencias y desatinos políticos.

Raíz de los problemas endémicos:

1/5 No es el salario el que genera la megahiperestanflación en Venezuela, cuando incluso este sigue por debajo del salario constitucional (artículo 91)… https://bit.ly/2PvhD8M

2/5 El problema nace en la economía de la frontera y se reproduce por todo el país debido a que se insiste con un precio negativo de la gasolina y con los "acordados" que son el principio activo del “capitalismo salvaje” y el “socialismo atroz”… https://bit.ly/2EpsVu8

3/5 Se sigue desconociendo o subestimando que el problema central es la devaluación diaria del soberano con respecto al peso, y que este impacta en el dólar negro y la inflación exponencial. Pero es el peso “always” el que realmente influye... https://bit.ly/2zMpmKz

Por ejemplo: tómese el precio del aceite comestible de Cúcuta-Colombia y lo dividen por el tipo de cambio soberano-peso (compra por transferencia). Así obtendrán el precio que rige o regirá en toda Venezuela (e incluso ejerce influencia sobre el valor del petro). Esto ocurre a diario. Qué terquedad por parte del gobierno nacional con su economía política efectista y de “espaldas” a la realidad venezolana.

4/5 Con el mayor respeto a los asesores económicos nacionales y extranjeros, pero muestran un absoluto desconocimiento de la raíz del problema y la forma de resolverlo respetando las leyes económicas y sociales. Seguir con esta tónica conlleva al pase de factura que las mismas seguirán ejerciendo sobre la economía nacional… https://bit.ly/2zSpNTq

5/5 Lamentablemente todo agravará, aquí perdemos o estamos perdiendo todos, debido a que se sigue retrasando lo que debe hacerse de acuerdo con los criterios económicos pertinentes y relevantes… https://bit.ly/2r5oKe2

Adaptación a la “normalidad” o cambio de pensamiento y actitud:

Si la emergencia tiende a ser una “normalidad” entonces o nos seguimos adaptando a ella o realmente cambiamos de actitud:

i) Existe un enorme vacío de autoridad que abarca toda la estructura gubernamental del Estado venezolano. Consecuentemente, no es una cuestión de ideología sino de sensatez para hacer lo que debe hacerse en función de lo establecido en la aún vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ii) Los intereses hegemónicos de los “imperios” que están en conflictividad por la fuente de energía que representa el petróleo no les es prioritario la dimensión social ni económica de la nación venezolana.

iii) Padecemos una emergencia compleja humanitaria que requiere mucho más que un “plan de contingencia” o “declaración suscrita por la articulación de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales y políticos representados en el dialogo social…”. Lo fundamental es tomar conciencia individual y social acerca de lo que está ocurriendo, así como aceptar el grado o nivel de responsabilidad que se tiene al respecto, para luego actuar desde la conjunción sinérgica Estado-gobierno-institución universitaria-sector empresarial-sociedad, y de esta forma conjuntamente neutralizar y revertir la actual situación de calamidad compleja humanitaria agravada.

Nota complementaria :

Caridad, gratitud, bondad y solidaridad a favor de sus semejantes:

La caridad, gratitud, bondad y solidaridad a favor de sus semejantes quedaron demostradas nuevamente al promover y dirigir de forma fiel, devota y juicio atinado la concelebración eucarística de la tradicional misa de aguinaldos en su undécima edición el pasado viernes 7 de diciembre de 2018 a las 5:00 am, oficiada majestuosamente por el excelentísimo cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, y realizada en un escenario solemne como lo que representa el Aula Magna de nuestra ilustre Universidad de los Andes. https://bit.ly/2EfuqKw

