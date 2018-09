Cuarto “round” de las medidas económicas

Se inicia el análisis e ilustración de esta semana con algunos productos que tienen precios “acordados” o subsidiados (e incluso con el mismo salario mínimo), y consecuentemente muy “atractivos” para su especulación o emigración cuando se comparan (17-09-2018) con el mercado colombiano (Cúcuta, capital del Norte de Santander):

A) Harina de maíz a 3.000 pesos. Equivalente a 11.111.111,11 BsF o 111,11 BsS.

B) kilo de carne a 10.000 pesos. Equivalente a 37.037.032 BsF o 370,37 BsS.

C) Cartón de huevos a 8.000 pesos. Equivalente a 29.629.624 BsF o 296,29 BsS.

D) Litro de gasolina a 3.600 pesos. Equivalente a 13.300.000 BsF o 133 BsS.

E) Salario mínimo 781.242 pesos. Equivalente a 2.893.488.888 BsF o 28.934,88 BsS. Monto aproximado que en Venezuela debería alcanzar esta remuneración laboral para el caso de ajustarse o indexarse con una inflación de 566.566,77% para el año 2.018 (hacer click en https://bit.ly/2PM3qVv).

Por ello es nuestro deber seguir insistiendo en que mientras en Venezuela se mantenga la política de restringir el dinero en efectivo, represar o contener los precios de los bienes y servicios (entre ellos el de la gasolina) y mermar la posibilidad real de transferir poder adquisitivo positivo a los trabajadores decentes, las medidas económicas se quedarán al nivel de efectista, mas nunca lograrán ser eficaces y menos aún efectivas. Por el contrario, se debe cumplir estricta y rigurosamente con las condiciones establecidas para el índice del poder adquisitivo pertinente (IPAP).

Ganancia o rentabilidad especulativa extraordinaria:

Para el pasado lunes 17-09-2018 el tipo de cambio de la divisa colombiana (COP) con respecto a la de Estados Unidos (USD), tanto en lo que respecta a la tasa representativa de mercado (TRM) o en su versión alternativa como es el de la frontera (Cúcuta), alcanzó aproximadamente los siguientes valores: a) TRM: 3.026 COP por USD. b) Frontera: 2.840 COP por USD.

En términos análogos la relación de cambio entre el bolívar soberano y el peso colombiano se expresó de la siguiente forma: c) Transferencia: 1 BsF podía comprar 0,00027 pesos o 1 BsS era equivalente a 27 pesos. d) Efectivo: 1 BsF compraba 0,00080 pesos o 1 BsS era equivalente a 80 pesos.

Nuevamente se recalca: “El tipo de cambio especulativo también llamado mercado cambiario paralelo, ‘negro’, ‘today’ o cualquier otra denominación ‘técnica’ que se le tilde, depende del peso ‘always’ en el sentido que guarda correlación con el nivel que alcanza a diario el valor de cambio entre el COP y el USD, pero también del precio que se paga en bolívares (fuertes o soberanos en la actualidad) para adquirir la unidad del peso colombiano”. Es decir, que con las magnitudes de esta semana tenemos que:

e) 2.840 COP por USD / 27 COP por 1 BsS = 105,19 BsS por USD (Transferencia).

f) 3.026 COO por USD /27 COP por 1 BsS = 112,07 BsS por USD (Transferencia).

g) 2.840 COP por USD / 80 COP por 1 BsS = 35,50 BsS por USD (Efectivo).

h) 3.026 COP por USD /80 COP por 1 BsS = 37,82 BsS por USD (Efectivo).

También se ratifica la tesis: “No es el Dólar Today sino el peso always el que realmente fija la pauta en el proceso de dolarización y megahiperestanflación en Venezuela, el cual ha estado caracterizado por una exponencial tasa de crecimiento de la inflación, caída abrupta de la producción nacional y productividad negativa de los factores de producción, etc.”. En tal sentido, la mayoría entiende o debe entender que la larga espera con un alto costo de oportunidad que se genera en la tarea “rutinaria” de surtir el tanque del carro con gasolina es debido a la extraordinaria ganancia o rentabilidad que representa el especular con la compraventa de este combustible: dado su ínfimo precio de venta en relación con el que se comercializa en el otro lado de la frontera.

Téngase en cuenta, por ejemplo, que un litro de gasolina en la capital del Norte de Santander de Colombia en la actualidad puede alcanzar un precio de venta de 3.600 pesos. Esto quiere decir que:

i) En su equivalencia con el signo monetario venezolano sería un monto aproximado a los 13.300.000 40 BsF o 133 BsS.

ii) El lucro genera y reproduce modos de producción “inorgánicos”, patrones de consumo, estilos de vida y niveles de supervivencia para diversos agentes-actores económicos y sociales (formales e informales).

iii) Cada vez que se devalúa o se hace devaluar el bolívar soberano con respecto al peso colombiano la ganancia especulativa es mayor.

iv) La única forma de neutralizar y revertir esta distorsión económica es eliminar o disminuir a su mínima expresión las causas fundamentales: precio “absurdo” e insensato del combustible (no cubre ni los costos de producción) y restricción abusiva al dinero en efectivo.

Pero las mismas consideraciones se pueden hacer con cualquier producto en función de sus precios “acordados” o subsidiados… o represados.

Unidad tributaria (UT)- “cestaticket”: nominal y real:

Del cuadro que se detalla en el siguiente enlace https://bit.ly/2PM3qVv se extraen algunos hallazgos que guardan relación al salario, el bono de alimentación o “cestaticket”, la unidad tributaria (UT) y la inflación real:

Según el Código Orgánico Tributario en su artículo 229º, la unidad tributaria “se reajustará a comienzos de cada año… sobre la base de la variación producida en el índice de precios al consumidor (IPC) en el área metropolitana de Caracas, del año inmediatamente anterior, que publicará el Banco Central de Venezuela antes del día 15 de enero de cada año”.

De acuerdo con la propia definición de la unidad tributaria establecida en el Código Orgánico Tributario, el valor que comienza a regir desde el 11-09-2018 debe estar asociada con la inflación experimentada en Venezuela a finales del año pasado. Entonces para un valor de la unidad tributaria de 1.700.000 BsF o 17 BsS debe estar correlacionada con una inflación aproximada para el año 2017 de 39.000%.

Con una inflación del 39.000% para el año 2017, la unidad tributaria para 2018 (empezando el año como lo estipula la ley o Código Ogánico Tributario) tuvo que haber tomado un valor de 1.706.281.401, o después de hacer la reconversión pautada para 2008 (3 ceros a la izquierda) alcanzar un nivel de 1.706.281,401 BsF. El valor obtenido en este escenario de inflación coincide aproximadamente con el nuevo valor de la unidad tributaria vigente desde el 11-09-2018. Es decir, 17.000.000 BsF o 17 BsS.

El gobierno nacional utilizaba el artificio de mantener inalterada el valor de la unidad tributaria, pero por otra parte incrementaba en tantos múltiplos un equivalente de la misma.

La unidad tributaria en términos reales se refiere al valor que tuvo que haber tomado la misma al ajustarla, tal cual como lo establece la respectiva norma.

A partir del 1-09-2018 comienza a regir un nuevo monto de la cestaticket. El mismo deja de calcularse de acuerdo con el mecanismo que se había establecido en términos del valor de unidad tributaria. Se documenta en Gaceta Oficial No. 6403 del 31-08-2018, donde se pasa de 2.196.000 BsF a 18.000.000 BsF o 180 BsS desde el 01-9-2018.

Desde el 20-08-2018 se establece la reconversión monetaria con su factor de 1/100.000. La unidad monetaria oficialmente pasa a denominarse como “bolívar soberano” (BsS), en reemplazo del “bolívar fuerte” (BsF). Se encuentra plasmada en Gaceta Oficial No. 41.460 del 14-08-2018.

En referencia a los propios números presentados por el Ejecutivo Nacional con respecto a la unidad tributaria, al menos 3 posibilidades de inflación (I) oficial desde enero de este año hasta el 11-09-2018: i) I= 141.566,70%; ii) I= 566.566,70%; iii) I=39.000%. Y para cada uno de ellos un salario mínimo y la respectiva estructura salarial indexada para distintos sectores laborales.

Contrastaciones entre “round” y “round”:

Interlocutor A: “Nunca había visto tanta cantidad de Caprice, Malibu, LTD y otros catamaranes en las colas de la gasolina como hoy en San Cristóbal. Conté quince en fila”. Contrastación: La comparación del precio del litro de la gasolina entre Colombia y Venezuela en función del tipo de cambio en continua devaluación, implica en la práctica un negocio muy pero muy lucrativo...

Interlocutor B: “La mayoría de las tarjetas de crédito en Venezuela no llegan ni a un salario mínimo. Prácticamente inútiles para comprar electrodomésticos, ropa o zapatos…”. Contrastación: Se pueden aplicar todas las medidas económicas que se quieran, pero si no se hace lo que debe hacerse y en el momento que lo requiere, todo se traduce en mayor sacrificio para la población sin esperanza de resolver nada...

Interlocutor C: “En el enlace de la carrera 1 con la autopista antes de llegar a las vegas antes eran áreas verdes ahora depósito de basura, La gente tampoco colabora y así quieren cambios”. Interlocutor D: “El problema tiene 2 vertientes: 1) Las autoridades no cumplen con cronograma de recolección de basura, lo que es su deber. 2) Las personas toman cualquier lugar como basurero”. Interlocutor E: “La segunda vertiente es la consecuencia directa de la primera. Actualmente no hay cronograma de recolección ni camiones recogiendo, todo está a la buena de Dios y organización de los ciudadanos…”.

Contrastación: 1/2 En teoría económica del sector público, la economía política se fundamenta y se orienta en resolver con cierta eficacia los servicios públicos con prontitud. Pero dada una economía con graves distorsiones ni los más elementales servicios se cubren. 2/2 Estar en la realidad que significan las dos vertientes es una cuestión sumamente complicada en condiciones normales, y más aún en esta situación de emergencia compleja humanitaria. Las dos vertientes en colapso obligado...

Interlocutor F: “El taller que hace la carpintería metálica para las obras de la consultora cerró a tres días del aumento salarial, me dijo el gerente que las prestaciones sociales calculadas con ese salario superarían tres veces el patrimonio de la empresa... hoy cerró la empresa de plomería por la misma razón”. Contrastación: 1/4 El sistema económico involucra estrechamente a dos agentes fundamentales: empresas y familias, Previa a esta fase de cierre de negocios, los hogares venezolanos en quiebra y descapitalización absoluta... 2/4 Aunque también existe una correlación positiva entre el aumento de los salarios y la inflación, al menos para este año 2018 las causas principales del incremento general de precios (a ritmo exponencial) no se deben a las rezagadas "mejoras" de sueldo...

3/4 No se debe olvidar que el nivel previo del salario mínimo (menos de un mes) se ubicaba en 3.000 BsF, es decir, 0,03 BsS. Al momento del decreto presidencial para incrementarlo a 1.800 BsS la reacción inmediata que se manifestó por parte del sector laboral en general fue incierta. Las razones pueden ser variadas, pero lo cierto del caso es que el salario mínimo ha estado rezagado desde hace mucho tiempo en relación directa con la caída de la producción nacional y productividad individual... 4/4. Además hemos tenido más de 18 años con una economía política desorientada, y en consecuencia generadora de extraordinarios desequilibrios y daños con carácter de irreversibilidad en todas las dimensiones de la sociedad venezolana. Neutralizar y revertir esta tragedia no será fácil, y significará en la práctica mayores sacrificios y pesares... con este gobierno o con el que lo reemplace...

Fuente: “Perspectiva económica y académica contemporánea”. UNET. Año 2018.