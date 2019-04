Crisis sobre crisis

Han pasado ocho meses desde que iban a aumentar la gasolina. Más de 15 días desde que los ministros iban a poner su cargo a la orden. Un mes desde que dijeron que el servicio eléctrico se restablecería en 3 horas. Y ahora "30 días" de racionamiento eléctrico.

Luego del boom petrolero más grande de la historia, millardos de dólares invertidos en Tocoma y generación térmica; combinado con el colapso de demanda por cierre de la industria pesada de Guayana, sin los complejos industriales de Valencia y otras zonas operando, sin horario laboral completo, el colapso de la economía y 4 millones de emigrantes; aún no pueden mantener las luces prendidas.

El régimen perdió el control del problema eléctrico. 15 días de producción de petróleo cero; y apenas gasolina reforzada por los rusos, que por cierto me dicen que antes de final de mes no tendremos ya combustible. Con lo que se avecina el colapso general de manera inevitable.

El interior lleva años con racionamiento eléctrico. ¿Solucionaron algo? No, se robaron los recursos destinados para arreglar el problema.

Recordemos que este país era una verdadera potencia eléctrica, que exportaba electricidad a Colombia, a Brasil, y donde estos bárbaros nos prometieron bañarnos en el Guaire, y hoy vemos al pueblo buscando allí el vital líquido.

Luego de cuatro años como ministro de Energía Eléctrica, por fin Luis Motta “sabotaje” Domínguez es expulsado del cargo. Aunque dice Maduro que es para que "vaya a descansar". Nicolás: ¿Por qué tú no te das un descansito?

Sin embargo, lo más relevante del despido de Motta Domínguez, es que Maduro y su combo no hace más que contradecirse, ya que si el general estaba en batalla contra la guerra eléctrica, ¿por qué despedirlo ahora cuando Nicolás dice que hay un golpe de Estado eléctrico? No sé si van más golpes o intentos de magnicidio. Lo que si es cierto es que de acuerdo con el régimen hay un sinfín tipos de golpes. Pero no hablan del verdadero golpe que vive nuestro pueblo, que es el del hambre, el golpe al bolsillo que día a día nos ataca con más fuerza producto de una hiperinflación galopante. Sin embargo, ya los veremos próximamente hablar del golpe digital, cuando tenemos la peor conexión a Internet. ¡Anótenlo!

Por cierto, ya los ataques no son solo desde Estados Unidos, sino que Chile y Colombia están colaborando con el imperio mismo. Definitivamente ya no hayan qué excusa poner, qué embuste decir. Lo cierto es que cada vez se inventan algo menos creíble.

En fin, los venezolanos estamos cansados de excusas y pretextos. Y es que luego de la mayor bonanza petrolera que hayamos tenido en la historia, el pueblo sabe y está claro que se robaron los reales.

Ahora resulta que van a “intervenir, reestructurar y modernizar”, o sea, crear una “nueva Corpoelec”, donde seguramente lo único nuevo será el nombre, pero los vicios serán los mismos. Falta que anuncien la intervención y reestructuración de Pdvsa, la única empresa petrolera que quiebra en todo el mundo.

De las cosas más lamentables de esta tragedia de los apagones está sintonizar la radio y encontrarse con una mayoría de emisoras gobierneras y “periodistas” bastante mediocres dando explicaciones de la situación al mejor estilo de la Cuba de los ochenta.

Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo, pero no hay gasolina; una de las mayores reservas de gas, pero no hay gas doméstico suficiente; uno de los mayores recursos de agua dulce, pero el agua tampoco llega a la mayoría; la tercera hidroeléctrica en MW, pero ya vemos también como estamos con la energía eléctrica.

Sumado a que según informe de la ONU: 94% de los venezolanos vive en pobreza. 1/4 de la población necesita ayuda humanitaria, más de 300.000 venezolanos viven con HIV, cáncer, diabetes, etc y no tienen acceso a la medicina. Con lo que 3,4 millones han huido. Este simplemente es el resultado del socialismo del siglo XXI. Cifras que a nuestro juicio son conservadoras.

Una prueba más del retroceso a que nos lleva esta revolución son las recientes declaraciones de Aristóbulo catalogando como “una buena noticia” para los caraqueños que nos iban a colocar unos 10 camiones cisterna en diferentes puntos de la ciudad para que pudiéramos abastecernos de agua.

En fin, no es solo la crisis eléctrica, es la petrolera, la crisis humanitaria, la monetaria, la crisis sanitaria, la del agua, la crisis del transporte, la inseguridad, son el resultado de la peor administración que jamás haya tenido la República, además de ser el gobierno más corrupto.

dip.omaravila@gmail.com

www.unidadvisionvenezuela.com. ve

Twitter e Instagram:

@OmarAvilaVzl