“El Primero de Mayo comienza hoy, el cese definitivo de la usurpación empieza hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las fuerzas armadas claramente estarán al lado del pueblo… Como presidente encargado de Venezuela, el legítimo comandante en jefe de las fuerzas armadas convocó a todos los soldados… a acompañarnos en esta gesta, como siempre ha sido en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta… Así que el llamado es aquí, en este momento en la base área de La Carlota, a acompañar este proceso de cese definitivo de la usurpación…” (Mensaje de Juan Guaidó. Transmitido por las redes sociales. Madrugada del 30-04-2019).

“Hoy es un día histórico… para el cese de la usurpación… hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados…También nos escuchan en las fuerzas armadas…hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela llamaron y estuvieron presentes con el pueblo…en apenas horas, miles y cientos de miles fueron a la calle a respaldar…en una rebelión pacifica…” (Mensaje de Juan Guaidó por CNN. Noche del 30-04-2019).

“La oposición sobrestimó el apoyo militar al levantamiento…Tal vez porque todavía necesitamos más soldados, y tal vez necesitamos más funcionarios del régimen para estar dispuestos a apoyarlo…" (Entrevista a Juan Guaidó en The Washington Post. 04-05-2019). Referencia 1: “Levantamiento militar” https://bit.ly/2DTTEx0

Por otra parte, Anya Parampil en entrevista por la cadena televisiva Fox News (01-05-2019): “Imagínate que Hillary Clinton se hubiera negado a aceptar su derrota después de perder en contra del presidente Trump en 2016, y por eso se agrupa a unos 24 soldados americanos para intentar tomar la Casa Blanca a la fuerza…Juan Guaidó demuestra nuevamente hoy que solo llega al poder apoyado por un tanque de Estados Unidos…Están guiándose por un camino desastroso, otra guerra por el petróleo, cosa que el mismo presidente Trump dijo. Él fue celebrado por los americanos cuando dijo que Irak fue error y está dispuesto a hacerlo de nuevo". Referencia 2: “Situación de Venezuela” https://bit.ly/2JjpfM9

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en entrevista por la cadena Fox Business Network (01-05-2019): “La acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que Estados Unidos hará”. Obteniendo de inmediato respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia Serguéi Lavrov: “La continuación de los pasos agresivos tendrá las más graves consecuencias”. Referencia 3: “Lavrov advierte a Pompeo” https://hrld.us/2Vm2IWe

No obstante, mientras siguen algunos actores con su conflictividad política irracional, sea propicio y pertinente que se tengan en cuenta algunos factores de la matriz “coup”:

Elecciones: según la lógica política (pero falacia constitucional) que asumieron como verdadera un cierto número de ciudadanos, presidentes de países, así como representantes de instituciones nacionales e internacionales, en el lapso de los 30 días pautados por el artículo 233 de la carta magna, tenía que haberse convocado a la elecciones en un tiempo perentorio para elegir al presidente de la República (por ejemplo, a finales de 2019). Lo que hubiese significado que en este momento la gran mayoría de la sociedad venezolana y la comunidad internacional estuviéramos realizando los esfuerzos pacíficos, diplomáticos e institucionales para conformar un Consejo Nacional Electoral renovado y encaminados en un proyecto y cronograma electoral con altos niveles de transparencia y credibilidad.

Sanciones: Del informe Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela (Weisbrot, M. and Sach, J. April 2019), publicado por el Centro para la Investigación Económica y Política, se deduce que por cada día que transcurre mueren alrededor de 56 venezolanos como consecuencia directa de las sanciones y bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Referencia 4: “Graves daños al pueblo venezolano”https://bit.ly/2YeZukq

Desdolarización: El petróleo es uno de los mercados más importantes del planeta y al menos en 80% de las transacciones a nivel mundial se emplea la divisa de Estados Unidos. Consecuentemente, se adelanta un proceso de “desdolarización”, lo que significa en la práctica una pérdida de espacio monetario del “petrodólar” y por tanto de la economía estadounidense: 1) China es la mayor demandante o importador de petróleo a nivel mundial. Ha mantenido un incremento sistemático de sus reservas estratégicas de petróleo (plan de acumulación), al mismo tiempo que está implementando un renovado sistema de pago que deja al margen el dólar. 2) Rusia desarrolla una premeditada estrategia de reducir la dependencia del dólar al vender progresivamente sus valores del tesoro de Estados Unidos y acrecentar el nivel del “activo refugio” que representa el oro (compra récord en 2018 de 274 toneladas).

Crisis: Estamos en la antesala de una crisis global sin precedentes caracterizada por la violación o desconocimiento en plena flagrancia e impunidad del derecho constitucional e internacional, el agravamiento de la guerra comercial o arancelaria entre China y Estados Unidos, el resurgimiento de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y la disfuncionalidad o colapso del sistema económico mundial: i) recesión técnica y desaceleración económica, ii) países sobreendeudados y venta masiva de deuda, iii) desinversión, cierre de empresas, aumento del desempleo y altos niveles de inflación, iv) protestas sociales, etc.

Perversidad: En el ámbito nacional, continuar con un modelo de economía política equivocado y basado en los sistemas de precios controlados o diferenciados que han dado vida y reproducción al “juego perverso de la inflación y devaluación” (palpado en el peso “always” más que en el Dólar Today) que siguen destruyendo la economía real, y lo peor, haber eliminado la meritocracia y degradado a niveles decadentes de miseria a la población venezolana en su conjunto, y entre ellas la “desaparición” progresiva de la universidad, su autonomía y toda su comunidad. Referencia 5: “Always”https://bit.ly/2zMpmKz

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018-2019.

pmoral@unet.edu.ve

