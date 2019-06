“Con faldas y a lo loco”

.

“Yes, we are the new girls” (Some Like it Hot, Billy Wilder)

Cualquier aficionado al séptimo arte que haya visto la comedia Some Like it Hot de Billy Wilder protagonizada, entre otros, por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis habrá reconocido el juego con el título de esta columna. Bueno, en el caso de que el lector hubiese visto la versión doblada al castellano al igual que aquí, en España. Los conocidos actores americanos aparecían

travestidos de mujer en la película de confusiones y enredos.

Según informa una emisora nacional de radio, un amplio grupo de alumnos y alumnas de un colegio privado madrileño quiere cambiar la falda del uniforme por el pantalón (Laura Gutiérrez, “367 alumnos de un colegio concertado de Madrid piden que las chicas puedan ir con pantalón a clase”, Cadena SER; 23.05.2019)

Los alumnos argumentan que la falda es un símbolo sexista y que puede resultar incómodo. Los centros privados se caracterizan, entre otras cosas, por el uso de uniforme y la diferenciación de cada uno de estos colegios con los demás centros educativos. Los colegios privados de carácter religioso hacen hincapié en la enseñanza y práctica de las buenas maneras, la formación religiosa y la disciplina. Hablar hoy en día de disciplina y educar a los alumnos a tener buenos modales para algunos parece fuera de lugar. No obstante, tanto la formación religiosa como la educación sexual merecen atención y debate.

La solicitud de esos más de trescientos alumnos debería ser tenida en cuenta, a pesar del “estricto código de uniformidad” mantenido por el colegio desde hace tres décadas. Por otro lado, y pensando con cautela, habría que considerar también la propia singularidad del centro educativo, que es privado, y por tanto, elegible.