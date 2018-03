Comenta de inicio la noble matrona merideña doña Mística de Morales (Dios me la cuide y la bendiga por siempre):

“¿Cómo comenzará el fin? Mamita siempre nos decía que iba a llegar el tiempo en que habría confusión y desesperación abrumadora debido a la escasez de todo, pero digan lo que digan ni cuando quedé viuda teniendo a mis dos muchachos pequeños de 1 y 3 años vivimos esta calamidad de carestía de vida donde el sueldo no alcanza para nada. En esa época (años sesenta) por mucha situación económica difícil que pasamos, con 119 bolívares que ganaba mensualmente por mi trabajo en el INN, podía pagar 116,50 bolívares por el apartamento de Inavi que pude comprar a crédito con el mayor sacrificio, pero nunca se quedaron mis hijos sin su sustento diario, porque con la mayor humildad siempre había la posibilidad de comer unos espaguetis con sardina, arepita con mantequilla, chocheco (topocho o guineo) con mortadela o unas caraotas y arroz, acompañado con guarapo o agua miel… aparte de que en Semana Santa cumplimos religiosamente con los 7 potajes…”.

Las interpretaciones de carácter hermenéutico presentadas y expuestas en el documental Efectos Nostradamus a través del canal History (disponible en https://bit.ly/2ITnWRd), que guardan correspondencia con los años de “turbulencia” (caos, tragedia y decadencia) y al momento del “arrebato” o desaparición “repentina” de personas valiosas para el efectivo funcionamiento en “orden y paz” de la humanidad, independientemente de ilustrar didácticamente la “convergencia entre las profecías del día del juicio y los eventos actuales”, y que en efecto “estamos padeciendo un proceso continuado de deterioro o debilidad, tanto en la esfera material, mental, emotiva, como en la espiritual”, llaman a la reflexión y acción para el caso particular de Venezuela, que requiere de urgencia iniciar a todo nivel un proceso de valoración muy sincero, con un alto nivel de autocrítica, y aceptar definitivamente en principio el gobierno nacional que su modelo económico-político fracasó y por lo cual exige una rectificación inmediata…

Por ende, es oportuno manifestarlo, que esta anhelada rectificación que debe ser integral no se logra solo con la “reconversión monetaria” que, aunque necesaria (pero no suficiente) por un lado de acuerdo con el comentario de la psicólogo y docente universitaria Berta Rincón, es una medida de “maquillaje” que representa a nivel psicológico la percepción de que la “inflación está controlada”: debido a que “merma el impacto mental de zozobra y angustia en el consumidor cuando se habla de miles y millones de bolívares”. Pero por otra parte se sincera la realidad, en el sentido de que desde hace tiempo en el argot de las transacciones comerciales los “3 ceros ya habían sido eliminados” con el fin de simplificar la compra-venta de bienes y servicios: “40 bolos en lugar de 40.000 bolívares” (así lo mencionó don Antonio en el mercado popular de la Ermita).

Tal reconducción o reconfiguración del sistema gubernamental en materia de política económica ha sido analizada y orientada en varios artículos publicados en este prestigioso medio de comunicación, tal como se ilustra en: “Exorcismo económico”, “Señor presidente” (partes I y II) y “Señor presidente… ¡nos rendimos!”. No obstante, de seguir con ese mismo plan sistemático de incongruencias, las anomalías en toda la sociedad venezolana se acentuarán con mayor intensidad y gravedad, tal cual como se mostrará en la clasificación o tipología no exhaustiva que hace alusión a los compradores que sufren los rigores del “síndrome de las colas”, y a los que aún en la era de “hiperestanflación decadente e involutiva” mantienen un aparente poder adquisitivo burbuja, ilusorio, coyuntural y no sustentable.

En el próximo artículo: “Tipología socio-económicas en Venezuela”.

Reflexión final:

Semana Santa, en la cual se conmemora la sagrada intención de continuar en la irrenunciable misión a favor de alcanzar la visión compartida por un mundo con alta calidad humana basada en generosidad, gratitud y solidaridad, es decir, en dar sin esperar recibir recompensa material. Seguir con la convicción las enseñanzas del “Nazareno Bendito”. Acude a tu iglesia que en principio está en lo interno de tu propio ser… Que la salud y armonía se fortalezcan en estos días de revitalización religiosa, espiritual y emocional. “Que la paz esté contigo y con tu espíritu”.

pmoral@unet.edu.ve