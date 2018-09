El circo de los que gobiernan el Zulia

Circo y más circo. En el Zulia, y específicamente en Maracaibo, nos llevan a pega y boliaco y nuestros gobernantes solo se ocupan de la pachanga. Pasamos medio día sin luz, pero de eso no dicen ni una palabra. Estamos un mes sin agua, y ni coquito les hace. Casi la totalidad de los semáforos de la ciudad están dañados, pero como si no fuera con ellos. La basura nos traga y las moscas nos llevan en caballito, y ellos ni se inmutan.

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, y el alcalde marabino, Willy Casanova, parecieran estar gobernando en Narnia, porque en Maracaibo no se les ve ni la sombra. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos: vivimos en una ciudad deteriorada, pestilente, maloliente, anárquica, sin agua, sin luz, sin efectivo, sin policías, sin puntos de venta, negocios cerrados... ¿Y sin gobierno?

Todo depende de lo que se entienda por gobernar. Si se trata de atender y solucionar los graves problemas básicos que aquejan a la ciudad y a los ciudadanos, los resultados que saltan a la vista nos dicen que en Maracaibo no hay gobierno municipal, así como tampoco un gobierno regional que asuma la batuta ante tanta indolencia. Sin embargo, si por gobernar entendemos que lo importante de una gestión son las fiestas y el circo, entonces debemos reconocer que en la tierra del sol amada tenemos a los mejores.

En Maracaibo, los cortes eléctricos suman al día, en promedio, entre 10 y 13 horas, pero eso no importa porque en noviembre tendremos la Feria de la Chinita por todo lo alto, con artistas nacionales e internacionales, y con el regreso del Festival de la Orquídea contratado con Venevisión. ¿Cómo es que, en una ciudad donde no hay electricidad, montarán un aparataje tecnológico de esa magnitud? ¿Será tanto el descaro de nuestros gobernantes como para que ese día la Plaza de Toros (o donde decidan hacerlo) brille con su iluminación, mientras el resto de la ciudad esté a oscuras? ¿Si no hay dinero para atender problemas trascendentales que afectan a la colectividad, como electricidad, agua, recolección de basura y semáforos dañados, de dónde saldrá la bola de billete que se necesita para un evento de esta magnitud? ¿Será por intercambio? ¿Será donación de Venevisión? Lo mínimo que deben hacer el gobernador y el alcalde es darnos la cara y explicarnos.

Pero el gusto por la pachanga de estos gobernantes sigue acumulando bonches. En su cuenta oficial de Twitter, el alcalde Willy Casanova escribió: “Nosotros queremos extenderle una invitación al compañero Winston Vallenilla a que vaya a Maracaibo y formemos el Corazón Gaitero, si hay un Corazón Salsero y un Corazón Llanero por qué no el Gaitero”. Alcalde, a los marabinos no nos interesan esos corazones. Los marabinos lo que nos preguntamos es: ¿Y la basura pa' cuando? ¿Y la luz pa' cuando? ¿Y el transporte público pa' cuando?

Por su parte, el gobernador Omar Prieto también montó su fiesta “cultural” y lo publicó por Twitter: “Anuncio el nacimiento de un nuevo medio televisivo, TVC canal 27, que funcionará desde el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Será de corte cultural y documental para profundizar nuestras raíces al servicio del pueblo con visión humanista para todos por igual”. Gobernador, ¿un nuevo canal de televisión en un estado donde no hay electricidad? ¿Quién lo financiará? ¿La gobernación, con la plata de los zulianos, en vez de atender los verdaderos problemas que nos tienen la vida hecha cuadritos? ¿Más bombardeo ideológico en vez de trabajar en función de las necesidades del colectivo? ¿Hasta cuándo la retórica?

Sin duda, las prioridades de quienes hoy nos gobiernan están muy distantes de las de nosotros, que padecemos a diario esta ciudad. Parecieran vivir en otra galaxia, ausentes de una realidad que nos asfixia, nos carcome, nos exprime las ganas y hasta el alma. ¿Será que son los gobernantes que nos merecemos después de tantos errores cometidos, tanta indolencia y desidia? A lo mejor, quién sabe.

