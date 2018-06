El cinismo del colaboracionismo

La actitud de estos personajes que se autodenominan “oposición” es desproporcionada en cuanto al servilismo hacia el chavismo, buscando herramientas para continuar legitimando una tiranía que hoy Venezuela y el mundo repudian y desconocen. El descaro de ciertos personeros del ahora denominado Frente Amplio solicitando nuevas “elecciones” es una muestra más del comportamiento impúdico, deshonesto para con los ciudadanos que aún confían en ellos. Analizando la trayectoria de estas personas hoy, es algo que merece general desaprobación por parte de una ciudadanía que muere de hambre y huye despavorida del país.

Incluso han llegado a decir que están listos para elegir un “candidato presidencial”, cuando Venezuela atraviesa una catástrofe humanitaria con un sistema comunista, terrorista y de mafias que enfila su crueldad para lograr un control total del país. Por si fuese poco, han llegado a proponer un nuevo plebiscito según para definir el futuro; desde luego me estoy refiriendo al diputado del partido político hoy muy desprestigiado Primero Justicia, no es otro que el señor Tomás Guanipa, quien ve con simpatía la propuesta de Ecuador instando a la Asamblea Nacional, hoy sin poder alguno que solo funciona para dar discursos, a tomar en consideración dicha propuesta. Es algo que verdaderamente merece un estudio de investigación. No puede existir tanto cinismo y servilismo criminal ante una tiranía que asesina a ciudadanos sin piedad.

El colaboracionismo hace referencia a todo aquello relacionado con prestar ayuda, participar, favorecer o coadyuvar al enemigo comprobado de los ciudadanos y el país en su conjunto. En Venezuela habita un régimen de ocupación extranjera bien sea por los Castro, chinos o rusos, esto deriva en traición a la “patria” debido a que existe una organización que se hace llamar “oposición”, pero debajo de la mesa coopera con la tiranía y su poder de mafias que solo se sostiene en el poder.

No hay salida con métodos clásicos para combatir una “democracia imperfecta”, es una locura pensar que a estas alturas esta tiranía entregará el poder teniendo en cuanta las graves acusaciones que se ciernen sobre los principales responsables de sostener la debacle del socialismo del siglo XXI. El chavismo, como todos sabemos, desde sus inicios ha sido un proyecto criminal, mafioso, terrorista y profundamente comunista movido por la envidia y el resentimiento, un sistema como el que hoy ha secuestrado a Venezuela solo entiende un idioma. Ese idioma es la fuerza. Así como en 1989 el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de George Bush “padre” ejecutó la llamada Operación Causa Justa con la intención del capturar a Noriega y toda su cúpula de narcotraficantes, operativo que resultó un éxito; hoy 30 años después vemos un país insertado en el mundo globalizado y con mayor tasa de crecimiento económico para este 2018.

No estoy incitando a una intervención, solo me remito a los ejemplos que han funcionado para aniquilar un sistema que ha pervertido una nación. Si por razones menos graves Estados Unidos decidió apoyar a Panamá, en esta época Venezuela bajo la égida del chavismo ha superado todo tipo atrocidades que perjudican a la región y al mundo.

Es la fuerza de los ciudadanos acompañada de la ayuda internacional que hará que esta tiranía abandone el poder, sin olvidar quiénes han sido colaboradores de este sistema que lleva 20 años en el poder no por obra y gracia del espíritu santo.