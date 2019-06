Carta pública al periodista Francisco "Pancho" Pérez

Señor licenciado

Francisco “Pancho” Pérez

Columnista de El Carabobeño

Presente.-

Estimado licenciado Pérez:

Realmente me sorprendió el contenido de su columna “En secreto” publicada en El Carabobeño el 17 de junio de 2019. No entiendo las razones que usted tuvo para señalar que yo estoy promocionando al general Padrino para la presidencia de un gobierno provisional. MI polémica con él ha sido larga y muchas veces de gran dureza. Tenemos valores militares distintos. Siempre he creído en la subordinación institucional de la Fuerza Armada al poder civil y la vigencia de la democracia y la libertad. El general Padrino, al contrario, cree que la Fuerza Armada debe estar al servicio de una supuesta revolución y rendirle tributo al caudillo de ocasión, en este caso a Hugo Chávez, quien, para desgracia de Venezuela, alcanzó la Presidencia de la República como consecuencia de los graves errores cometidos por la dirigencia política y empresarial en la década de los noventa.

Mi artículo “El escenario militar” tuvo un objetivo muy claro. Comentar una noticia dada por el periodista Carlos Pasquini, quien ha demostrado estar muy bien informado sobre la situación venezolana y las posibles soluciones de la grave crisis que enfrenta nuestro pueblo. La frase que le atribuye a Vladimir Putin: “Nicolás Maduro debe salir del poder para que se constituya un gobierno de transición presidido por el general Padrino López” es de una gravedad tal que exigía un análisis y una opinión razonada, ya que de ser cierta la estabilidad del régimen madurista empieza a estar comprometida. ¿Existen algunos elementos para darle credibilidad a esa información? No hay duda que sí. En días anteriores el secretario de Estado, Mike Pompeo, se había reunido en Sochi con el canciller ruso Serguei Lavrov para tratar, entre otros muchos y delicados asuntos, la crisis venezolana.

Esa reunión mostró un panorama político internacional muy diferente al existente hasta ese momento. La declaración de Mike Pompeo así lo mostró: “Estoy aquí porque el presidente Trump está decidido a mejorar las relaciones con Rusia”, “cada uno de nuestros países, naturalmente, defiende sus propios intereses. No siempre y no en todos los asuntos estamos en lados opuestos”. La declaración del canciller Lavrov también fue importante: “Las conversaciones infunden cierto optimismo por la mejoría de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”; “creo que es hora de comenzar a construir una nueva matriz que nos permita una percepción mutua de los problemas. Nosotros estamos preparados para hacerlo”. Si recordamos las declaraciones de John Bolton y Elliot Abrams, señalando la complicidad de Vladimir Padrino López y de Maikel Moreno en la situación militar del 30 de abril, y las comparamos con las posibles de Vladimir Putin uno debe entender que existen curiosas coincidencias entre ellas.

Cordialmente,

Fernando Ochoa Antich

fochoaantich@gmail.com