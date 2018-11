Cara A (Plegaria)

.

“There is only one thing that I dread: not to be worthy of my sufferings”. (Fiodor Dostoyevski)

Cuando uno se cree lo que le dice el hombre del espejo que habla solo a la imagen que le observa y se admira del vuelo de las manos y la boca de gesto convincente,

cuando las palabras bien intencionadas no cumplen el objetivo para el cual fueron pronunciadas,

cuando el sujeto que imagina el discurso más maravilloso de todos los tiempos –tomando eso sí de aquí y de allá principios ajenos de igualdad, justicia y libertad– anhela sobre todo la aprobación de la gente,

cuando uno piensa que la razón siempre está de su lado,

cuando el orador piensa que la suya es la única verdad existente,

cuando el hombre cree que no se engaña,

cuando solo es uno el que habla y uno solo es el que escucha en serio,

cuando no surge la duda jamás, de ninguna manera,

cuando suena una sola de las dos caras –la cara A– y las maracas, la alegría y las castañuelas no hacen ruido porque sienten vergüenza y se ocultan en la otra cara del disco,

cuando no se oyen los gritos ni los lamentos de nadie;

no es extraño que alguien doble las rodillas ahogado por la desilusión y la tristeza, y quizás aún creyéndose ateo, implore auxilio y consuelo a San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, y rece y llore como lloran y rezan los desesperadoS

*

[“Sólo temo una cosa: no ser digno de mis sufrimientos” (Fiodor Dostoyevski)]