“No sé adónde nos llevan”…“Soy pesimista como vamos”…”No tenemos una cabeza fuerte frente al poder”…”Hay mucha división entre los partidos y eso ha creado cierta zozobra entre la gente”... “La política que se está llevando está un poco desviada porque no tiene como prioridad la paz”… “Pero bien llevados que estamos”. Por otra parte, de febrero a mayo de 2019 la percepción por parte de los colombianos es que la situación ha empeorado pasando de 64% a 70%. Por consiguiente, “no hemos logrado que el presidente Duque refleje esa sensación de liderazgo propio y contundente ni que defina el norte de su gobierno”. En cortas ideas, “de la manera como están manejando al país vamos detrás de Venezuela”. Finalmente: i) “Construir en confianza es tarea de todos…Dialogar por dialogar es abstracto, es dialogar en concreto”; ii) “Hacer oposición no significa de ninguna manera descalificar la institucionalidad”; iii) ¿Colombia debe seguir involucrada en el caso venezolano?

Consecuentemente, en el marco de la ley de la influencia sutil de la teoría del caos, se apela por una parte a dos proverbios para ejemplarizar la estrecha relación y sensibilidad existente entre todas naciones: i) "El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo"; ii) “Cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”

Además, en el poema de George Herber(1593-1633) se complementa la ilustración de tal fenómeno: “Por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla, fue que un reino se perdió. Y todo porque fue un clavo el que faltó”. Pero entonces, dada la estrecha hermandad que se manifiesta en la interdependencia infranqueable entre ambos pueblos: ¿el conflicto entre Colombia y Venezuela será solucionado muy prontamente? ¿Por qué Estados Unidos no ha logrado su objetivo político y económico para el caso venezolano?

Al respecto, la situación de las fuerzas opositoras en Venezuela se sintetiza en las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos (05-06-2019): "Nuestro dilema, que es mantener a la oposición unida, ha resultado ser tremendamente difícil…En el momento en que se vaya, todos levantarán la mano y [dirán]: 'Llévame, soy el próximo presidente de Venezuela'. Serían más de cuarenta personas quienes creen que son el legítimo heredero de Maduro…Siguen divididos sobre cómo enfrentarse al régimen: si entablar o no un diálogo, participar o no en el ejército, dirigir o no un candidato presidencial o boicotear las elecciones. Ni siquiera se retuitean".

De acuerdo con el anterior tenor tómese en consideración los siguientes aspectos:

A) Existen al menos seis formas en las que un “líder” político fracase. Esto es cuando: i) Desconoce la realidad en su contexto histórico; ii) Es inexperto en los asuntos de Estado y en el arte de la política; iii) Menosprecia la idiosincrasia de la población en su conjunto; iv) Desestima los límites de sus capacidades y de sus contrincantes; v) Hace prevalecer la ignorancia y la antiintelectualidad; vi) Es deficiente en su inteligencia estratégica.

B) En el desorden mundial que se ha estado fomentando en la actualidad por hacer prevalecer la hegemonía del dólar, se marginan hitos trascendentales como por ejemplo: a) los hechos, incidencias e implicaciones del antes, durante y después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865); b) las razones de índole sociopolítica, socioeconómica y sociocultural que originaron la pérdida de la Primera República: estipuladas en el Manifiesto de Cartagena (Bolívar, 15-12-1812); c) la plataforma constitucional de los países y el derecho internacional; y d) la atención de las problemáticas: gratuidad de la gasolina.

C) El gobierno nacional en su modelo de economía política ha destruido el aparato productivo (con la consecuente merma de la dimensión social) principalmente debido a la implementación de los sistemas de precios controlados, acordados o diferenciados. Con el agravante que ha contrariado las experiencias rusas y chinas en lo que refiere a las bases esenciales del sistema socialista (que han sido fieles a las leyes económicas y no se han atrevido a distorsionar). Igualmente colocando las cosas en orden y su justa medida, por ninguna parte de la carta magna se haya la figura del presidente interino y menos aún la de un estatuto para la transición democrática. Asimismo, ningún grupo de países tiene la potestad de echar por tierra las decisiones de un país soberano, y la ayuda humanitaria tiene protocolos de fiel cumplimiento por parte de los países miembros de la ONU y la OEA.

D) Incluso, aproximando una conclusión relativa a la “insurgencia o movimiento de resistencia”, esta se encuentra en un nivel de estancamiento y en alto riesgo de fracaso. Por ejemplo: “la penetración de los sindicatos, organizaciones estudiantiles, y otros sectores del país”, y la “violencia política y sabotajes incrementados”, etc.

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018-2019. pmoral@unet.edu.ve

