Un vocero del gobierno estadounidense: “Si vamos a sancionar a Pdvsa…tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades… Ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de seguridad pública que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso aunque produzca un período de sufrimiento mayor por un período de meses o quizás años…”. Además “podríamos cortar eso” (gasolina). Entrevista en la Voz de América (15 de octubre de 2018).

En parangón con la epopeya mostrada en la Divina comedia (1304-1321) producto del pensamiento creativo de Dante Alighiere (c. 1265- 1321) reflejo del paradigma imperante de su época en lo filosófico, económico, político, científico, etc., todo un “inferno” (con la esperanza de un tránsito fugaz por el purgatorio en el camino hacia un final feliz hacia el paraíso) el que está padeciendo el venezolano sin distingo alguno (bueno o malo, condenado a sufrirlo) por decisión no de la justicia divina sino por mandato del establishment.

Innegablemente, este proceder desde una perspectiva antiética, expresa en su sentido amplio y originario los siete vicios o pecados capitales descritos por Dante: lujuria, ira, orgullo, envidia, codicia, pereza y gula; y los mismos dan origen a otros múltiples, como lo postula Santo Tomás de Aquino (II-II:153:4): “Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo, un hombre comete muchos pecados todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal”.

Escenario fatídico que se manifiesta en un continuo y acumulativo “bullying” económico y social o de necroeconomía que se aplica impunemente para acabar de destruir una economía y una sociedad entera como la venezolana, con métodos en algunos casos tipificados como delitos de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Se ilustra con un ejemplo: si no se está de acuerdo con el conserje de un conjunto residencial urbanístico, además de absurdo e insensato, es un absoluto acto criminal que otros individuos que habitan en cualquier otro sector, “ordenen” y aúpen la quema del edificio, o se empeñen a través de diversas maniobras bárbaras y brutales, en destrozar progresivamente la dimensión humana de los residentes (y peor aún con el apoyo de varios inquilinos o propietarios); esto con el propósito inaudito de desalojar a la persona que cumple las funciones de conserje.

Desde un punto de vista estrictamente ortodoxo, el discurso histórico del presidente John F. Kennedy (27 de abril de 1961), la carta emblemática del mandatario de México dirigida al presidente de Estados Unidos (30 de mayo de 2019), las protestas en Londres por la visita de Trump (3 de junio de 2019) y la alta probabilidad de aprobarse en definitiva la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea “Brexit” este 31 de octubre de 2019, demuestran con evidencia científica:

1) El desenfrenado y desesperado accionar con el fin de salvaguardar a toda costa la hegemonía mundial del dólar, que se plasma, para el caso venezolano, en asegurarse una fuente energética petrolera (a escasos cinco días por vía marítima); la dolarización forzada de la economía a través de un proceso especulativo de triangulación monetaria (bolívar-peso-dólar) y de una incursión inconveniente de la “troika” en su dimensión de perversidad por parte del Fondo Monetario Internacional, contraproducente a las demás actividades productivas del país como la economía del campo o agricultura: “eco-campo”.

2) El gobierno nacional pudo haber implementado a plenitud sus programas sociales o misiones sin haber destruido el aparato económico y sistema social en general, pero no lo hizo debido a la terquedad de aplicar un modelo de economía política, que a la luz de los hechos e incluso previamente a las sanciones y el bloqueo, ha resultado un gran fracaso. Porque, aunque perfectamente se puede verificar que hasta los momentos ha entregado aproximadamente 2.600.000 viviendas, también es cierto que más de 3 millones de hogares se han desintegrado en función del proceso migratorio de Venezuela hacia el resto del mundo.

3) Se incumple en lo básico con los legendarios principios estratégicos presentados y desarrollados genialmente en el Arte de la guerra de Sun Tzu: “Enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación… comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución… La mejor victoria es vencer sin combatir”.

Fuente: “Perspectiva económica y académica contemporánea”. UNET. Años: 2018-2019.

pmoral@unet.edu.ve

@tipsaldia