El ministro para asuntos exteriores de España ha anunciado: “La negociación que todo el mundo reclama entre el gobierno y oposición venezolanos tenga realmente lugar”. Pareciera que, en lo genérico, tal deseo y/o apreciación por parte del gobierno socialista ibérico no tendría otra razón –acotaríamos nosotros– que “obras son amores que no buenas acciones”. El diplomático ha estado emitiendo diversas declaraciones que tienen que ver con la crisis nacional venezolana. De todas ellas me permito contrastar esta última con una anterior suya donde resaltaba que el presidente venezolano perdería su condición de legitimidad a partir del venidero 10 de enero. Ya me había referido a esta apreciación en otro escrito publicado en El Nacional. Señalaba que había “sustraído de su chistera” tal apreciación (la legitimidad) obviando la opinión generalizada tanto a nivel nacional como internacional. ¡Maduro es ilegítimo desde hace mucho tiempo! Así lo demuestran diversos hechos consumados: elección de una asamblea nacional constituyente írrita por inconstitucional, y el adelanto de la elección presidencial con casi un año de anticipación. Con el añadido de la peculiar apreciación de la Sala Constitucional del TSJ en el sentido de que el nuevo período comenzaría a partir del 10 de enero de 2019. Basta con estos dos ejemplos para hacer ostensible la ilegitimidad. (No hablaremos del golpe de Estado continuado desde hace más de un lustro, ni de la supresión de hecho de la Asamblea Nacional en su condición de único representante del Poder Legislativo del Estado venezolano.)

También señalaba en aquel escrito que el aserto del canciller español comprometía al gobierno socialista de Sánchez. Tal apreciación pasó de manera casi inadvertida. Luego del “jalón de orejas” impartido –me imagino que así fue por parte del jefe de Estado, a requerimiento del gobierno totalitario venezolano– ha venido –por cuenta gotas– enmendando su aserto inicial. Sin embargo la contradicción entre ambas posturas es más que evidente.

Si asumimos como cierta la postura global del Estado del reino de España, Maduro, por ahora y solamente hasta el 10 de enero de 2019, es legítimo. Lo cual le permite –de acuerdo con esta incuestionable lógica– que la solicitud de entablar una nueva negociación política a realizarse entre la oposición y la dictadura debería ser hecha en los últimos 43 días antes del próximo 10 de enero. La intervención del gobierno español como mediador o facilitador de buena fe estaría circunscrita a la inobjetable condición de que Maduro y su combo propiciaría una “transición” mediante elección popular con nuevas autoridades electorales y debidamente supervisadas por órganos legítimos y probos de la comunidad internacional como garantes. ¡Estas serían las condiciones en líneas generales! Ahora bien, para no pecar de ingenuos ni creer en “pajaritos en dulce espera”, nos preguntaríamos: ¿estaría el totalitarismo venezolano en disposición de aceptar esa premisa? La respuesta es obvia. ¡Por supuesto que no! Ya hemos dicho hasta el cansancio que la única intención de la dictadura es ganar tiempo. De tal manera que la hipótesis constituye algo más que un contrasentido.

Por tales circunstancias no resulta difícil concluir que la pretendida (absurda y desfasada) negociación enunciada y propiciada por el gobierno español no es sincera ni procedente. Además (repetimos), es contradictoria. ¿Significa que los socialistas y aliados del gobierno hispano están dispuestos a darle el espaldarazo de rigor a un gobierno ilegítimo? Pareciera, a todas luces, que así será. Lo que no está suficientemente claro es la decisión definitiva de la comunidad europea al respecto. Por ahora, pareciera también que no hay unanimidad. Tampoco está definida la posición de otros gobiernos y organismos multilaterales. Lo único cierto es que la connotación como tal del totalitarismo venezolano –en el concierto internacional– es casi unánime con algunas variantes. Estas interpretaciones semánticas han logrado su cenit con la ladina explicación del socialista español Felipe González. (Se incorpora resueltamente al trío de los tres mosqueteros ladinos con José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Borrell). Su enjundiosa disquisición de cátedra acartonada –con aroma pestilente– entre las diferencias entre dictadura y regímenes autoritarios son de antología. ¡Para bailarla a ritmo de zarzuela!

Concluimos la semana pasada con la experiencia derivada de las accidentadas elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo. Como aún persiste en un sector de la oposición venezolana la apreciación de que solo mediante votos se combate a las dictaduras, resulta apropiado referirnos, a vuelo de pájaros, a las resultas de la elección carabobeña. Lo primero a resaltar fue la violencia generalizada propiciada por el envalentonado (“guapo por apoyado”) gobernador. “Lacava de poner la torta nuevamente”. Profusión de bombas lacrimógenas a granel con la idea de impedir el acto cívico y sustraer las urnas electorales. El requerimiento de las autoridades rectorales de la universidad solicitando a la FANB la protección ante la esperada violencia sin obtener, como de costumbre, respuesta alguna. Por último, la declaración del fastidioso “Trucutú” –el del inefable mazo– anunciando el triunfo de la candidata oficialista. Seguramente el ministerio de elecciones del gobierno y la Sala Electoral del TSJ emitirán sendas decisiones para avalar el fraude. Sin olvidar que ya un partido opositor, cuyo jefe es oriundo de ese estado, reivindica para sí el “apoteósico triunfo”.

Continuando con la “onda electorera” (en las actuales circunstancias) llama la atención la propuesta emanada de un editor en el exilio, donde llama a realizar de inmediato unas elecciones internas –una especie de primarias– para decidir quién será candidato de la oposición en las elecciones que habrá de realizar Maduro en diciembre de 2025. ¡La patología es crónica! y la práctica dialéctica y babosa del onanismo electorero está generalizada…

cheye@cantv.net