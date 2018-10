Ríos de tinta se han escrito sobre Jair Bolsonaro en los últimos meses. El candidato a la presidencia de Brasil, y seguramente el próximo presidente del país, se lo ha puesto fácil a los periodistas y medios de comunicación para hablar de él. Algunas de sus declaraciones más polémicas son en las que asegura que preferiría que su hijo estuviera muerto antes de que fuera gay, que hoy día hay más homosexuales debido a las drogas y la cantidad de mujeres que trabajan (sin ningún estudio que demuestre su afirmación) o que sus hijos no saldrían con mujeres negras porque están, según él, bien educados.

Las declaraciones del candidato son deleznables, pero creo que muchos se están centrando en la moral privada de Bolsonaro y no en lo más importante, que son las propuestas para Brasil. Recordemos que, contrariamente a lo que propone su adversario Haddad, aprendiz del socialista Lula Da Silva, Bolsonaro ha propuesto lo siguiente:

Mayor autodefensa mediante las armas: a diferencia de lo que se suele pensar, viendo los datos sobre armas de fuego en el mundo, no se aprecia gran correlación entre el número de armas de fuego en circulación y los homicidios. Es más, en Estados Unidos, país que suele usarse de ejemplo sobre el tema, cada vez hay más armas de fuego en circulación y menos homicidios. La propuesta podría tener sentido. ¿Por qué hemos de perder el derecho a la autodefensa?

Privatizaciones: todo “dinero público”, por llamarlo de alguna manera, proviene del dinero de los ciudadanos y, por tanto, el gasto público debe ser el mínimo posible para mantener unos servicios básicos, como seguridad y justicia. ¿Qué derecho tiene nadie a cobrar unos abusivos impuestos para costear despilfarro estatal? Es una propuesta que debería ser planteada no solo en Brasil, sino en todos los continentes.

Eliminar el adoctrinamiento: aunque la tarea de eliminar la manipulación de los alumnos en la enseñanza pública es siempre harto difícil, no está mal que se intente. La propuesta de Bolsonaro intentaría reformar la educación pública sin cuestionar el sistema en sí. Las propuestas a nivel mundial sobre este asunto van desde la reforma de la educación hasta el cheque escolar, mediante el cual todas las escuelas serían privadas y se garantizaría la universalidad de la educación mediante un cheque para quienes no puedan pagar la escuela.

Eliminar varios ministerios: en Brasil hay actualmente 29 ministerios, mientras otros países solo tienen 10 o menos. Por ejemplo, España tiene 17 (y siendo muchos). Menor gasto público, más dinero en el bolsillo de los ciudadanos.

También me sorprende cómo los medios internacionales tratan las elecciones brasileñas. Mientras Lula Da Silva está en la cárcel, tratan a Haddad como un héroe que intenta “salvar” a Brasil de la “deriva autoritaria” del “ultraderechista” Bolsonaro. ¿Cómo un líder con unas propuestas calcadas a las que han llevado a tantos países al desastre tiene una imagen tan generosa? Es comprensible que, en su moral, Jair Bolsonaro genere rechazo, pero, como político, propone todo lo contrario a Haddad, y son esas medidas de las que hemos hablado las que, de llevarse a la práctica, mejorarían mucho la situación brasileña y le darían al mundo un ejemplo sobre otro modelo. Sobre un líder sin complejos que no tiene miedo a ser insultado en los medios por decir verdades que muchos no se atreven a decir a causa del buenismo imperante.

Jair Bolsonaro es una persona con grandes errores, pero un político como pocos. Al final, cuando siempre pagan los mismos, los mismos se rebelan. Brasil merece un cambio, y la tendencia hacia la defensa de las ideas de la libertad (al menos económica) en Latinoamérica se verá fortalecida por su victoria. Aún quedan por abandonar la idea autoritaria del socialismo, como Cuba y Venezuela, que tendrán algún día la oportunidad de cambiar su futuro como la tiene ahora Brasil.