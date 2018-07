Bendición, papá (En honor de Fabián Urbina)

Hola, papá. Bendición. Espero que estés bien. Acá no todos entienden eso de pedir la bendición. Entre tantas cosas que extraño, esa es una de ellas: pedirte la bendición a ti, papá, y a mamá.

No importa cuántas veces al día lo hacía, pero cuando se me olvidaba, tú siempre estuviste allí para recordármelo. “Dios te bendiga hijo”, escucho aún como si estuvieses frente a mí.

Intentar explicar eso de la bendición a los que ahora están conmigo me permite tenerlos y sentirlos a ustedes más cerca.

He visto que ya manejas mejor las redes sociales. Eso me gusta; me causa un poco de gracia pero me gusta.

Cuando me ven riendo solo me preguntan si estoy bien. Trato de explicarles que siempre me llamabas la atención porque "pasaba todo el día pegado al teléfono".

Ahora puedes darte cuenta de todo lo que siempre escribía. Siempre lo hice buscando motivar. Que se despertaran de ese letargo en el que nos han hundido.

Así soy yo, papá, pero ahora te ha tocado a ti asumir esa tarea.

He visto que muchos de mis amigos, incluso gente que no me conocía, cuando te ven hasta te piden la bendición. Y sabes algo papá, cada vez que los bendices me estás bendiciendo a mí. Ellos, al igual que yo si estuviera allá, continúan luchando. Siguen luchando papá. Por mí, por ti, por ellos y por todos.

Acá me conseguí a quien hizo célebre la frase que nos va a inmortalizar: "La lucha de pocos por el futuro de muchos".Cada vez que nos topamos de frente solo con nuestras miradas sabemos que valió la pena, papá.

Al final, papá, nunca tuvimos la vida asegurada, pero al menos en el asfalto logramos marcar la diferencia.

Por eso, cuando un muchacho te pida la bendición, aprovecha papá y lo abrazas, porque cuando lo haces también me abrazas a mí y así te siento más cercano.

Te amo papá

Bendición

@andresvzla1975