Bauhaus100: una celebración

Bloques de San Martín, Caracas. Carlos Raúl Villanueva, 1949 (f. Ministerio de Educación, s/f).

El jueves 4 de julio, Día Nacional del Arquitecto, se presenta el panel "Von Bauhaus zu unserem Haus*: escuelas de arquitectura moderna alemanas - influencias en Caracas", un título basado en el del influyente libro de Tom Wolfe de los ochenta, From Bauhaus to Our House.3 Ese día, un selecto grupo de profesores y arquitectos conocedores de la arquitectura moderna (Rafael Pereira, Bettina Beckhoff, Omar Seijas, Fernando Micale y Frank Alcock) indagarán en la etapa de formación de los arquitectos alemanes con obra en el país y de los arquitectos venezolanos educados en la herencia de la Bauhaus, así como en sus escuelas de arquitectura (Bauhaus et alt.), sus primeros proyectos y en sus profesores en Estados Unidos y en Alemania.

Entre los arquitectos que serán presentados se cuentan Gertrude Goldschmidt (Gego), Federico G. Beckhoff, Dirk Bornhorst, Pedro Neuberger, Marcel Breuer, Klaus Heufer, Klaus Peter Jebens y los venezolanos Tomás Sanabria (Harvard University, 1947 / Walter Gropius) y Martín Vegas Pacheco (Illinois Institute of Technology, 1959 / Mies van der Rohe), entre otros.

La semana siguiente, el jueves 11 de julio, habrá un nuevo panel, titulado "Weissenhofsiedlung: (Stuttgart, 1927 - Caracas, 1937)". Mediante una presentación audiovisual, se compararán el parque arquitectónico de la exposición de vivienda organizada por Mies van der Rohe en 1927 en Stuttgart, la famosa Weissenhoffsiedlung, con una obra del mismo Mies y la participación de muchos de los grandes nombres de la primera arquitectura moderna en la Europa de la época, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, J. J. P. Oud, Mart Stam, Hans Scharoun, Hans Poelzig, Ludwig Hilberseimer, Briuno Taut y Walter Gropius, con las "arquitecturas blancas" de la Caracas posterior a 1932.

El delay de más de una década de diferencia entre las arquitecturas bauhausianas de Stuttgart y la aparición de las de Caracas, la marca el hito histórico de la construcción de la Quinta Las Guaycas, de Manuel Mujica Millán, con la cual se afirma que dio inicio a la arquitectura moderna en Venezuela. Veremos muchas obras anónimas del racionalismo y el funcionalismo caraqueño hasta circa 1949, junto a obras de maestros de la arquitectura moderna en Venezuela, como Carlos Raúl Villanueva, Rafael Bergamin y el mismo Mujica Millán. Las imágenes contemporáneas de las viviendas caraqueñas y los comentarios sobre las mismas estarán a cargo del equipo de fotógrafos miembros de Docomomo Venezuela, mientras que la presentación de la colonia Weissenhof será responsabilidad de Edgar Cruz.