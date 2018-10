La bajada de la Chinita será epicentro político

Viene con todo. La bajada de la Chinita, este sábado 27 de octubre en Maracaibo, promete ser, aparte del majestuoso acto de fe y devoción por la patrona de los zulianos, el epicentro de la política local, regional y nacional. El control absoluto de la actividad religiosa ya no estará en manos de la Iglesia, como siempre ha sido, sino que lo asumió la Gobernación del Zulia, a través de una comisión especial encabezada por el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, famoso por declarar hace un par de meses que la crisis eléctrica en el Zulia se debía al efecto del “equinocchis”, momento en el que el Sol estaba más cerca del estado.

La fiesta aún no comienza y el morbo está a millón. Son muchas las preguntas que solo quien esté ese día en la plazoleta de la basílica disipará de primera mano. Comenzando porque, por primera vez en 19 años, la familia Rosales no tiene puesto garantizado en la primera fila, por cuanto ni Manuel Rosales es ya gobernador ni Eveling Trejo es alcaldesa. Sin embargo, por haber sido los máximos representantes del estado y del municipio, igual les tocaría encabezar el acto, protocolarmente hablando, muy cerca del gobernador Omar Prieto y demás autoridades nacionales y regionales. Por tanto, la expectativa se centra en saber si el pase de factura político estará o no por encima del respeto a la investidura.

Lo mismo aplica para el ex gobernador Francisco Arias Cárdenas. Si bien Prieto y él son de la misma tolda política, es público y notorio que entre ellos hay un divorcio en malos términos, que amenaza con investigaciones a la gestión de Pancho por parte de la contraloría. La misma fue solicitada directamente por Prieto. No obstante, en este caso hay otros elementos protocolares a tomar en cuenta: Arias Cárdenas es el actual presidente de Corpozulia y miembro de la directiva nacional del PSUV. ¿Se sentarán cerca o lo mandarán bien lejos para que ni aparezca en la foto? Lo sabremos ese día.

Otro punto importante es saber si los diputados de la Asamblea Nacional tendrán puesto en tan importante actividad religiosa. Recordemos que el Poder Legislativo fue elegido en 2015 a través del masivo voto popular, pero este fue torpedeado por el gobierno de Nicolás Maduro mediante la elección de la asamblea nacional constituyente en julio de 2017. Desde entonces, quienes han sido elegidos por elección popular han tenido que juramentarse ante ella, incluso Omar Prieto. Entonces, ¿qué harán los chavistas en el Zulia al respecto? ¿Quién representará al Poder Legislativo nacional el día de la bajada de la Chinita? ¿Habrá dos bloques? ¿Quién presidirá el acto al lado de Prieto: Omar Barboza o Diosdado Cabello? Dejando claro que Barboza también tiene el aval de ser ex gobernador.

Pero sigamos. Otra arista política que sin duda genera expectativas entre los zulianos es ver qué puesto ocupará Juan Pablo Guanipa durante la ceremonia. Él se presenta como gobernador electo, y sin duda lo es porque le ganó a Arias Cárdenas en las elecciones de octubre pasado. Sin embargo, nunca fue gobernador en funciones porque decidió no juramentarse ante la ANC. Entonces, ¿dónde se sentará el sábado? ¿Al lado de Prieto y entre los ex gobernadores del Zulia u ocupará su silla entre los diputados nacionales en caso de que estos no sean desplazados protocolarmente por los constituyentistas?

Pero esto no acaba aquí. Quienes asistimos todos los años al reencuentro con nuestra Virgen estamos acostumbrados a la visita del ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski. Su fe mariana es innegable. Siempre está presente en los actos de la Chinita y de la Virgen del Valle, independientemente de si está en campaña electoral o no. ¿Qué pasará este año? ¿Asistirá a la bajada aunque ya no tenga asegurada su silla en primera fila? Esperemos el sábado para disipar la duda.

Quien la tiene más complicada es el mismo anfitrión: Prieto ya confirmó su asistencia, aunque nunca se le ha visto en este tipo de actos, ni siquiera durante los nueve años que fue alcalde de San Francisco, quizás porque su inclinación religiosa es evangélica. Deberá enfrentarse cara a cara con miles de zulianos que se darán cita a las 5:00 pm del sábado en la plazoleta de la basílica, en medio de una gran crisis alimentaria, económica y social, que tiene como guinda el calvario eléctrico y la falta de agua que afecta a la región. ¿Preferirá ir sobre seguro y blindarse con una masiva movilización de personas afectas que lo aplaudan a su llegada? Eso también lo sabremos el sábado con la Chinita como testigo.

Blog: gsocorro.wordpress.com