Asesinatos bárbaros

El fiscal general designado por la constituyente dice que las versiones diferentes a la de ellos en el caso de Fernando Albán son mentiras, y eso frente a la sociedad tiene “consecuencias”. No aceptan insinuaciones de asesinato. Está bien, como el fulano amenaza con consecuencias, no escribiré sobre la muerte de Albán, y de no gustarle este artículo espero que no me lance desde un piso 10. A todo evento, declaro que no voy a suicidarme.

Les puede sonar el nombre de Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, en Bogotá, Colombia. Tiene en común con Fernando Albán que fueron funcionarios públicos municipales, nacieron en Colombia y ambos...

El 18 de agosto de 1989, murió el político colombiano Luis Carlos Galán. Casi 30 años después, en Colombia, se siguen enjuiciando a los responsables intelectuales de ese asesinato. Es posible que en un futuro se pueda iniciar la investigación por la muerte de Fernando Albán, por cuanto, además de ser colombianos, ambos tienen en común que fueron...

Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial colombiano, fue asesinado el 26 de abril de 1990, en Bogotá. Perteneció a la guerrilla, lo cual no justifica su asesinato. El órgano responsable de su protección era el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), equivalente a nuestro Sebin, no pudieron evitar su muerte. Todavía, casi 30 años después, se está investigando su deceso. Pizarro y Albán tienen en común, según la versión del fiscal, que ambos estaban vivos mientras volaban, lo que no dice es que fueron...

Dejemos tranquilos a los colombianos y su extenso historial de asesinatos políticos, sobre todo si aspiraban a un cargo de elección popular. Recordemos otra muerte.

Tal vez no conozcan la historia de Giacomo Matteotti, diputado italiano que se opuso a las políticas represivas del fascismo dirigido por Benito Mussolini. Fue el jefe del Partido Socialista Unitario –no confundir con el Partido Socialista Unido de nuestro país–, denunciaba el fraude electoral y la violencia de los fascistas; casi que el mismo discurso de la oposición en general y de Fernando Albán en particular. A Matteotti lo mataron en Roma, el 11 de junio de 1924, luego de ser secuestrado el día anterior. Ambos políticos tienen en común que fueron...

Sobre el secuestro, aclaro, según la Ley Contra el Secuestro y Extorsión, un secuestrador es “quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años”.

En esta definición se puede subsumir al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando detiene a una persona sin orden judicial. Si le parece una exageración lo que digo, por favor, lea la Constitución en el Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Más adelante, en el mismo artículo, se expone: Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado... o persona de su confianza, y estos..., a su vez, tienen el derecho a ser informados... del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados... inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas.

Nada de lo anterior ocurrió con Albán y muchos otros. ¿Y el Ministerio Público?, bien gracias.

Sigamos con Matteotti. Este legislador propugnaba la unión de los factores políticos de izquierda en contra del fascismo que era el enemigo común. Cualquier parecido con las circunstancias actuales es coincidencia. Las malas lenguas le atribuyen a Mussolini responsabilidad moral por la muerte de un diputado que se opuso a su gobierno; en Venezuela ¿quién tiene la responsabilidad moral por la defunción de un opositor en instalaciones militares? Buena pregunta para el fiscal designado de manera distinta a la establecida en la Constitución.

Estamos en presencia de la violencia ilegítima ejercida por el Estado y, más grave, de manos de militares, que incumplen su deber de proteger a los ciudadanos, lo cual me recuerda la respuesta de Juan el Bautista, cuando proclamaba el bautismo de conversión para el perdón de los pecados: “Preguntáronle también unos soldados: ‘Y nosotros ¿qué debemos hacer?’ Él les dijo: ‘No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada”. (Lucas, 3-14).

Lo que tienen en común los mencionados políticos es que fueron hombres, nada más. Viva Tarek.