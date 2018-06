Anuncio mi renuncia a Avanzada Progresista

He decidido renunciar a Avanzada Progresista como renuncia mucha gente a un costoso perro caliente. Como renunció, sin son ni ton, Tequeño Crudo a la gobernación. Igual que Pedro Carreño, de tez sibilina, tuvo que renunciar como administrador de la cantina. Como Tania Díaz, que con su dulzura renunció a toda dieta de flacura. Y Tibisay, quien de manera funesta renunció a realizar elecciones honestas. Como Cabello, quien sin conciencia renunció a toda forma de decencia. Y como genio del mal se quiere apropiar de El Nacional. Y mi amiga la ministra que con sacrificio y entereza renunció a toda forma de belleza. No la nombro pero ustedes saben. Y todo eso, digo mi renuncia, se debe a que he leído con muchísimo interés las declaraciones de dos de los líderes más Inteligentes, sagaces, opositores, unitarios, dignos, locuaces y pulcros de cuerpo y alma que ha parido Venezuela, primero de un señor llamado “el Chato Guédez” (vaya remoquete) y segundo de otro llamado “el diputado saltimbanqui” de mote Marquina, quienes a lo largo de la corta campaña electoral descubrieron tantas y enormes maldades en Henri Falcón que de ser ciertas me impiden acompañarlo en otros derroteros electorales. He dicho electorales, no hay otro camino, más adelante les explico.

Cuando Falcón en su campaña, a buscar votos para todos lados iba, ese par de… malgastaban en ataques ofensivos su saliva. Marquina a destajo no renuncia a su diputación ni por el… carrizo. Y si hay que ir de frente o de revés, para ser diputado, se cambia otra vez. Mientras Guédez con cierta patraña anda viviendo en España. He aquí los descubrimientos de estos dirigentes que parecen haber perdido el don de gente. Ambos se pasean por las cámaras de televisión y no le despiertan a nadie ni apoyo ni emoción. A menudo nulos como verdaderos… Vamos con el Chato, cuyo alias le fue bien bautizado. El apodo se refiere a la forma de su pensamiento, al tipo de su actuación. Digamos que su misión y visión en la política es chata, aplastada, escachapada. Fue director general de la Alcaldía de Iribarren, Barquisimeto, por bendición de Falcón, a quien le dedicó sus mejores esfuerzos de odio e insana crítica. Su pasantía fue, como es obvio, chata, sin brillo, sin obra alguna. Quizás con maña algo le quedó para vivir en España. Pasaría de ser el Chato a ser la Araña.

He renunciado a ti, Avanzada Progresista, para que no le atribuyan ni a Falcón ni a su partido participación alguna en estas reflexiones que las escribo a toda mecha con la indignación que tanto arrecha. Y sin querer ser rudo, es bueno callar un rato, pero es malo que me crean mudo. Pues, el aplastado, el Chato, insistió afanosamente en realizar elecciones primarias para escoger el candidato presidencial de la oposición, nunca habló de las fulanas condiciones, el señor Guédez apoyaba a Velásquez, quien también habló pestes de Falcón. Por cierto, Avanzada fue el partido que le prestó la tarjeta para presentar su candidatura a gobernador de Bolívar cuando todo el mundo le sacó… la historia. Y Velásquez presentó su candidatura, defendió las elecciones junto al fulano Chato, con el mismito CNE de las presidenciales.

En aquella oportunidad ninguno de esos dos “homo sapiens electorales” se negó a participar, ninguno de ellos exigió como Falcón un “acuerdo de garantías”, se lanzaron desenfrenadamente a buscar votos. Cuando le preguntaron al escachapado Guédez sobre las elecciones presidenciales dijo que no votaría porque no confiaba en el yaracuyano Henri, de donde se deduce que el problema no era el CNE, el problema principal para el Chato, Velásquez y la Causa R era Falcón.

El Chato, en un usual ataque de antisabiduría nata y neta, acusó a Falcón de utilizar las encuestas para inflar su candidatura. En esas mismas encuestas, lean bien amable público, en esas mismas encuestas se afirmaba que Maduro tenía apenas 27%, que tenía 73% en contra, pero el Chato en ese momento era también chato de los ojos y del entendimiento, el Chato no vio eso, el Chato solo vio lo de Falcón. Qué estrabismo. ¿Y que resultó en las elecciones del 20de mayo?, pues que si se suma la abstención, los votos de Falcón y los votos de Bertucci, se obtiene la mágica suma de 73%, sí señor Chato, las encuestas no se equivocaron, Maduro tenía 73% en contra y los sigue teniendo y nosotros chatos de los ojos y del cerebro decidimos no participar para esperar algo mejor. ¡Qué ilusión!

El Chato renunció a su cargo en la Asamblea Nacional y se marchó para España aduciendo que era perseguido. Pues la verdad es que cuando el Chato se fue nadie lo estaba buscando. Se fue con sus maletas y su familia. Vive en Madrid. Su presupuesto de vida en Europa es de unos 3.000 euros mensuales, es decir, de unos 40.000 euros anuales. ¡Que ahorrativo fue el Chato en esos 3 años como director general de la Alcaldía de Iribarren! Que sorpresa. Criticar, criticar y criticar y luego irse del país, desaparecer, esconderse, desvanecerse. En Madrid la vida es más sabrosa. En Madrid todo es felicidad. En Madrid el cielo y las estrellas. En Madrid se goza mucho más. 40 y para la cola.

En cuanto al Triple Filtrado… tres veces diputado, por tres estados distintos, por tres partidos distintos. Eso ya asoma el pecado. Eso de suyo es un tanto irregular. Revela por lo menos una personalidad… digamos… cambiante. Marquina se desgañitó gritando improperios. Marquina que encontró en la política su particular mina. Marquina que por ser diputado se lanza incluso por la China. Marquina que por boca tiene una bocina. Pues nuestro flamante… afirmó que Falcón era colaborador, colaboracionista, colaborante del gobierno y que Marquina sabía que Falcón iba a ser designado vicepresidente una vez que culminaran las elecciones. Pues no fue así, nunca fue así. Tal acusación era falsa, inventada, ofensiva. Pero Marquina en perfecta actitud caprina no se disculpará jamás. Se va a hacer el sueco, el ignorante, el ajeno, el guabina.

Marquina afirmó a los cuatro vientos que Falcón era la pieza que el gobierno necesitaba para validarse como candidato. Marquina gritaba en los micrófonos televisivos que Falcón era el eslabón que legitimaba el proceso electoral y la presidencia de Maduro, llegó incluso a decir que Falcón sería el primero en reconocer la posible victoria de Maduro, y pues no fue así. Pero Marquina en su estrategia celestina no reconocerá que se equivocó, jamás. Prefiere pasar agachado como unos cuantos otros que afirmaron lo mismo. Por eso la unidad es débil. Por eso la unidad se quiebra. Por eso el llamado del Frente Amplio y de la MUD a manifestaciones el 25 y 26 de mayo, y el llamado a protestas el 8 de junio resultaron fracasos totales. No se movió ni un alma. No movilizaron a nadie. Ni una sola protesta. Ni siquiera una asamblea. Nada de nada. No se movió ni un individuo ni una sola “sociedad civil”. Nothing. Nadie. Y me pregunto, y le pregunto al Chato y a Marquina ¿Qué haremos frente a las posibles nuevas elecciones?

Vienen varios comicios. El primero: postergada elección de concejales. El segundo: atractivo revocatorio a 30 diputados opositores de la Asamblea Nacional, de manera que el gobierno que tiene 53 pasaría a tener 83, es decir, mayoría en la Asamblea Nacional y veremos entonces a Pedro Carreño o a Freddy Bernal presidir nuestra libérrima Asamblea Nacional. Y de esa manera podemos perder la única fuercita que tenemos. El tercero: el referéndum para aprobar la nueva Constitución que ya la tienen hecha, que ya está redactada, se sabe que están esperando el mejor momento para convocar. Que la carga el Robusto Escarrá en su recién estrenado maletín del mejor cuero francés, quizás Louis Vuitton. Y si se aprueba la nueva Constitución es posible que incluya la relegitimación de los poderes públicos, es decir nueva Asamblea Nacional, nuevo CNE, nuevo TSJ, nuevo fiscal, nuevo contralor, nuevo defensor del pueblo. Y seguramente incluye el Estado comunal, la nueva geometría del poder, y las nuevas formas de votar, esa misma, la que usaron para elegir la asamblea nacional constituyente. ¿En ese caso qué haremos señores Chato y Marquina? Nos abstenemos y le echamos la culpa a Falcón? O participamos, ajá, o esperamos nuevas y mejores condiciones y mientras tanto ellos se apoderan definitivamente de todo. Y es que hay opositores tan idiotas y llenos del espíritu de la división y la guerrilla interna que hasta le creyeron al gobierno cuando Maduro afirmó que no habría elecciones por lo menos en dos años, y los tontos útiles le creen. Sigan creyendo. Dios, ¿hasta cuándo? Maduro los engaña y salen corriendo a vender el sofá.

Bueno, como quiera que el 22, 23 y 24 de junio hay la III Reunión de Dirigentes de Avanzada Progresista, de una vez solicito mi reincorporación, que aquí se anuncia, al partido que mediante esta breve carta se enteró de mi renuncia.