Ante nuestra tragedia, la necesaria redefinición del término refugiado

Los venezolanos huyen de la violencia y de la miseria implantada por un régimen criminal que, lejos de aceptar su derrota, insiste en imponerse para seguir usurpando el poder. Más de 4 millones se calcula que han debido abandonar el país para solicitar asilo y refugio en otros países, más de la región y en los limítrofes.

Los flujos masivos de personas que huyen de la violencia generalizada en el país y de la miseria integral que se traduce hoy en una compleja crisis humanitaria plantea serios retos, no solo para Venezuela que pierde su capital humano sino para los países receptores que deben afrontar el impacto económico, social y político que la llegada de estos flujos masivos de personas causa.

Los venezolanos que huyen no son simples migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida, a lo que tienen derecho todas las personas. Se trata de refugiados que huyen para salvaguardar sus vidas y su integridad física y la de sus familiares, para ejercer libremente sus derechos tal como ha sido establecido por el derecho internacional consuetudinario y por los distintos instrumentos y textos jurídicos como el Estatuto de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, en el que se define el término refugiado, más tarde precisado en la Declaración de Cartagena de 1984 que sirvió de base para enfrentar el reto que planteaba entonces el desplazamiento forzado de cientos de miles de centroamericanos que buscaban protección y garantías de vida en medio de los conflictos armados internos que ponían en peligro su vida y su seguridad.

El orden jurídico evoluciona y se transforma constantemente en función de los cambios en el medio social en el cual se aplica. El derecho internacional no es un orden juridico estático; por el contrario, se trata de un conjunto de normas y principios que evolucionan constantemente para atender las nuevas realidades y es allí en donde debemos ubicar la crisis que enfrentamos, que exige la adaptación de la normativa internacional a la situación que se plantea en el país, que sabemos es sui generis por diversas razones que ya hemos comentado y que no solo afecta nuestro orden interno sino a la comunidad internacional, al impactar en sus estructuras económicas y sociales y más allá en la estabilidad de la paz y de la seguridad internacionales.

De allí la importancia de considerar detenidamente las normas, principios y conceptos reguladores de los desplazamientos forzados de personas. El principio del reparto de la carga y de la solidaridad; el de no devolución, pilar central de sistema de protección internacional y el concepto de refugiados constituyen el núcleo central del cuerpo normativo establecido para brindar la debida protección a las personas desplazadas, trátese de refugiados o de migrantes.

En Venezuela se plantea hoy una situación particular. No estamos, es cierto, ante un conflicto armado interno o internacional tal como está definido en las Convenciones de Ginebra de 1949 y en su Protocolo Adicional de 1977. Tampoco es una simple crisis coyuntural. Nuestra situación es distinta, pero no menos grave que la que plantean los conflictos armados, las guerras, como vimos en Centroamérica una vez y hoy en el Medio Oriente y en algunos países africanos.

El país sufre hoy una violencia sin precedentes en la que el Estado a través de un régimen fallido, esencialmente autoritario, la promueve a través del caos y la anarquía, una suerte de terrorismo de Estado llevado a cabo por las fuerzas regulares del orden y por grupos irregulares paramilitares violentos que amenazan la paz y la tranquilidad. Estamos ante un régimen que consiente y promueve la delincuencia y que, más grave aún, controla desde el Ejecutivo un Poder Judicial politizado/ideologizado que lejos de luchar contra la impunidad y erradicarla, una obligación internacional inderogable, la consiente y la promueve según su agenda política y sus planes de dominación.

Estamos además, ante un régimen que viola de forma generalizada y sistemática los derechos humanos, es decir, persigue y castiga a todos aquellos que se no comparten sus políticas nefastas, como parte de una política de Estado. Está presente la discriminación, un instrumento canalla de control, que se instala en una sociedad dividida y peligrosamente enfrentada. Un régimen que en definitiva promueve la violación de todos los derechos humanos de los venezolanos, al someterlos en una suerte de chantaje político que impide el ejercicio de sus derechos fundamentales: el acceso de todos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo digno.

Los personeros del régimen de Maduro, además, lo que hace aún más grave el escenario, participan desde los más altos niveles en la realización de crímenes transnacionales de suma gravedad que ponen en peligro la vida de los ciudadanos: El narcotráfico, con los carteles integrado por civiles y militares; el apoyo al terrorismo, particularmente el ELN, Hezbolá y otros que operan libremente en el país, a lo que agregamos una corrupción sin precedentes que debe también vincularse al deterioro de los derechos humanos.

Las causas de los desplazamientos determinan la condición de refugiado. En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en el Protocolo de 1967 se establece que refugiado es la persona que se va de su país porque tiene “fundados temores” de que su vida y su integridad física corre peligro por las distintas “motivos” que en el mismo texto se establecen: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Esta definición fue precisada años más tarde en la Declaración de Cartagena de 1984, para adaptarla a la realidad centroamericana sumida entonces en la violencia y en graves conflictos armados internos. En este texto se señala expresamente que es necesario ampliar el concepto y que se considere que son refugiados “…las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público".

La norma jurídica se forma (consuetudinaria) o se elabora (convencional) para hacer frente a la realidad, a las crisis, en pocas palabras, para encontrar soluciones valederas. Para ello debemos construir las fórmulas jurídicas que se requieran, más por supuesto cuando se trata de la protección de los derechos de las personas, objeto y preocupación central del derecho internacional contemporáneo. Es el momento, ante el desastre que ocurre en Venezuela, de promover la ampliación del concepto para garantizar la protección de las personas que huyen del país. Solo ello facilitaría el reconocimiento del estatuto que deben acordar los Estados y los organismos internacionales y llevar a cabo la protección necesaria de estas personas, todo lo cual esperamos que en definitiva sea transitorio, hasta que se resuelva nuestra crisis y se restaure el orden democrático y comience una etapa de retorno de los venezolanos que se vieron forzados a buscar seguridad en otras partes.