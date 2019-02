Analizar la relevancia de las emociones que sentimos por nosotros, así como la necesidad de fortalecer la aceptación de quienes somos y de los distintos aspectos que nos caracterizan, nos permite entender por qué debemos luchar por defender esa conformidad que conlleva al equilibrio emocional que requerimos para vivir en armonía. Amarse a sí mismos representa aceptar incondicionalmente tanto nuestras características físicas como nuestros sentimientos, pues cada uno de esos rasgos cumple una función en nuestras vidas.

En este sentido, las emociones y la mente tienen un papel vital porque de ellas depende cómo nos sentimos al respecto y permite tener una vida espiritual equilibrada. Por eso debemos saber controlarnos, evitar estar deprimidos, luchar contra la ansiedad y sacarle provecho a nuestros pensamientos positivos, para llevar una vida sana en la que se fortalezca el amor propio. Se puede decir entonces que la mente es una herramienta vital que ayuda a combatir esquemas arraigados en nosotros y así implantar nuevos a nuestro favor.

Si puedes sentir la importancia de tu ser, la hermosa y valiosa persona que hay en ti, entonces significa que has reconocido lo relevante que eres, de esta manera no necesitas que los demás refuercen tu valor, porque estás seguro de ti mismo. Por otro lado, tu individualidad y lo que te gusta de tu persona son los rasgos que te diferencian de ellos, y no necesitas forzarte para demostrar amor por otros. Esto se hace de manera espontánea, sin esperar nada a cambio, por el verdadero placer de ser generoso con los demás.

Si piensas que tu ser no tiene valor o no es amado por ti, entonces es muy difícil dar amor, pues desde tu óptica no vales nada. Si no puedes amarte no tienes capacidad de dar amor y tampoco puedes recibirlo, pues no tiene valor el amor de una persona que no vale nada. Dar y recibir amor solo es probable si existe amor propio. A veces se nos olvida que no podemos establecer relaciones sanas si no nos amamos, porque es imposible dar lo que nos falta.

Entre algunas formas que tenemos para batallar en favor del amor propio se pueden mencionar acciones como trabajar para desarrollar la capacidad de establecer límites adecuados; atacar sentimientos como la inseguridad, el miedo y la soledad; realizar una lista de los logros y características positivas, así como luchar contra los pensamientos negativos. Así mismo, se recomienda hacer afirmaciones que refuercen que somos personas únicas, capaces, dignas y valiosas; generar ideas mentales de aceptación de nuestra persona, nuestros sentimientos y nuestras necesidades.

Del mismo modo se recomienda cultivar relaciones y amistades constructivas, alejarse de las personas tóxicas, desarrollar habilidades de interacción social, ejercitar la mente y aprender a relajarse. También estar atento a las necesidades vitales personales, atreverse a amarse a sí mismo para reforzar la autoestima, lo cual, eleva el amor propio; tratar de ser auténtico, pues muchas veces intentamos ser lo que los demás desean, desarrollar nuestro potencial, según las capacidades individuales que nos pueden destacar de los demás, entre otras medidas.