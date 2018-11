¿Adónde va brasil con Bolsonaro?

Al abordar una idea de Brasil, tenemos en mientes los trabajos y libros del gran etnólogo y antropólogo francés Claude Levy-Strauss, profesor en el Collège de France. Entre sus libros: Tristes tropiques, que registra las ricas experiencias del autor, de sus viajes filosóficos a Brasil, sobre todo, a las sociedades del Mato Grosso (Caduveo, Bororo, Nambiquara y Tupi-Kawahib), que estudió exhaustivamente; la Pensée sauvage (El pensamiento salvaje), que al leerlo y releerlo se aproxima uno al por qué Brasil, a pesar de sus riquezas naturales, todavía es un país en desarrollo, como todas nuestras naciones suramericanas, máxime Venezuela; y Antropología estructural, entre otros.

En Brasil, como los tambores y las canciones son ahora para que cientos de miles protesten las condiciones sociales del pueblo brasileño, la samba es al revés, pues, en lugar de diversión, trata de represar la inconformidad derivada del cansancio de esperar, de tantas promesas incumplidas, escándalos de corrupción y, sobre todo, los golpes al estómago lanzados por la aplicación, desde 1994, de la fórmula del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la presidencia de Fernando Cardoso, quien logra estabilizar la economía, pero, por lógica de la receta del FMI, no consigue un crecimiento robusto y mayor justicia social, esto es, las reformas monetarias y financieras no fueron suficientes, no se aplicó un enfoque integral: político, económico y social, por lo cual perdió las elecciones de 2002, siendo ganador Luiz Inacio Lula Da Silva.

Los mercados dieron señales de confianza, pero tuvo una serie de desafíos: seguir con la austeridad del FMI o luchar contra la pobreza, arreglar las finanzas públicas, combatir la delincuencia y la corrupción, reformar el Poder Judicial, mejorar la educación y los servicios en general. Lamentablemente, muchos de sus lemas eran retórica electoral, puesto que su administración se hundió en escándalos donde privó la codicia por los fondos públicos; hoy está preso; quien le sucedió, señora Rousseff, también fue enjuiciada y destituida, por los mismos motivos de opacidad en la gerencia del Tesoro Nacional. Mientras tanto sigue la samba para atenuar la pesada carga de soportar la pobreza, extrema en un alto porcentaje.

En Brasil, los siguientes indicadores comunican una noción del drama social y los retos políticos de la presidencia del Sr. Bolsonaro: 1) Índice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta 3 variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, siendo en 2017 de 0,759; pero en 1998 fue de 0,670, es decir, que en 19 años tan solo ha aumentado 0,089 milésimas, ni siquiera ha llegado a 1, guarismos que sin duda muestran un estancamiento y los fracasos de Lula y Rousseff. 2) Coeficiente Gini, mide el grado en que la distribución del ingreso se aparta, entre las personas u hogares dentro de una economía, de una distribución perfectamente equitativa: fue en 2012 de 52, 67%, dicha desigualdad surgió, en parte, y se mantuvo durante Lula y Rousseff. 3) El 10% más rico de la población de Brasil capta 47,2% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre solo recibe 2,6%.

El recién electo presidente de Brasil dice que preferiría que su hijo muriese en un accidente de tránsito a que sea homosexual; dijo a una diputada delante de las cámaras que ella no merecía que la violara; piensa que el único error de la dictadura que atosigó a Brasil entre 1964 y 1985 fue de haber torturado 30.000 personas en lugar de asesinarlas. Este es, pues, el hombre de extrema derecha, vulgar, misógino, sin complejos, Jair Bolsonaro, quien obtuvo más de 55% del total de 143 millones de electores, gracias al desastre administrativo del Partido de los Trabajadores (Lula y Cía.), a los numerosas casos de corrupción en la estatal petrolera y en Odebrecht, a la letra muerta de las promesas, y al mal ejemplo que destella el desgobierno de Maduro.

El reto ahora es profundizar la democracia, ejecutar una política económica que no convierta al brasileño en víctima, que no sufra estragos por las decisiones económicas, esto es, que sea en parte para que del desarrollo broten repercusiones que combatan la pobreza y reduzcan las disparidades en la distribución del ingreso, lo cual mejoraría el nivel de vida, que aunado a la educación auspicia el ascenso social; negociar la deuda externa que pasa de los 400.000 millones de dólares; invertir el flujo de capitales con el exterior, actualmente es desfavorable, puesto que es más lo que sale que lo que entra en esta economía abierta, lo cual debilita la cuenta capital de la balanza de pagos y crea condiciones desestabilizadoras de la moneda; aumentar la inversión creadora de crecimiento y empleos, mejorar el respeto de la ley; eliminar las rémoras culturales al desarrollo. ¿Podrá el Sr. Bolsonaro con su mentalidad salvar los obstáculos al desarrollo y abrazar una práctica política realista y ética? Depende también del equipo. Ya se sabe que no tiene mayoría en el Congreso, que dificultará su gestión y lo obligará a negociar con otras fuerzas políticas so pena de caer en la ingobernanza y la convulsión social, en cuyo caso podría tener una “tentación totalitaria”. ¿Podrá entonces derivar hacia una dictadura? Hay mucha incertidumbre.

