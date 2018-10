Wonder Woman 84: esta es la nueva fecha de estreno de la película

La secuela de la película Wonder Woman tenía como estreno en noviembre de 2019, sin embargo, la protagonista Gal Galdot reveló que la fecha de estreno de la cinta será atrasada siete meses.

Gal Gadot, la actriz que interpreta a Wonder Woman, confirmó desde su cuenta de Twitter que la fecha oficial de estreno de Wonder Woman 1984 será en el 2020.

"Súper emocionada de anunciar que, gracias al paisaje cambiante, podemos devolver a Wonder Woman a su hogar legítimo: 5 de junio de 2020", escribió la actriz.

"Tuvimos un gran éxito lanzando la primera película de Wonder Woman durante el verano (del hemisferio norte), así que cuando vimos la oportunidad de aprovechar el cambiante panorama competitivo, lo hicimos", dijo el presidente de distribución de Warner, Jeff Goldstein, en un comunicado de prensa, poco después que la actriz revelara la fecha.

"Este movimiento aterriza la película exactamente donde pertenece", añadió el estadounidense.

La secuela de Wonder Woman reúne nuevamente a Gal Gadot con la directora Patty Jenkins y su coprotagonista Chris Pine. Además, Pedro Pascal y Kristen Wiig se unen a la franquicia.

Wonder Woman fue la primera película en presentar a una superhéroe femenina. Esta película recaudó más de $ 412 millones en Estados Unidos y $ 821.8 millones a nivel mundial.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!

