Warner Bros publicó el adelanto de Aquaman

DC Comics y Warner Bros estrenaron el tráiler de Aquaman, la película que presenta al superhéroe por primera vez en solitario.

Aquaman fue introducido al universo cinematográfico de DC Comics en 2017 con el estreno de La Liga de la Justicia.

El largometraje cuenta la historia de Arthur Curry, Aquaman, interpretado por Jason Mamoa, reconocido por haber personificado a Khal Drogo en Game of Thrones, quien es el líder de un reino subacuático llamado Atlántida y se ve forzado a subir a la superficie para proteger a los océanos y a la gente.

La película, dirigida por James Wan, también cuenta con la participación de Nicole Kidman, Amber Heard y Randall Park y será estrenada el 21 de diciembre de 2018.

