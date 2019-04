Warner Bros. y DC Comics ya trabajan en una secuela de Shazam

La buena acogida que ha tenido la recién estrenada cinta Shazam, llevó a DC Comics y Warner Bros. a preparar la segunda parte de la película protagonizada por Zachary Levi.

El director, David F. Sandberg, dijo recientemente que estaría encantado de volver a trabajar en la historia, ante la consulta de una posible continuación de la cinta. A esto se suma que el guionista, Henry Gayden, fue recontratado por Warner para escribir la continuación de Shazam.

Aunque no hay confirmación oficial de que Sandberg también esté al frente del proyecto, todo indica que tanto el director como el productor, Peter Safran, regresarán a la secuela.

Con 160 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y el beneplácito de la crítica y los fans, Shazam es otro soplo de aire fresco para los Mundos DC (el antaño Universo Extendido DC) que tendrán continuidad con el estreno de Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, que llegará en febrero de 2020 y Mujer Maravilla 2 que vendrá en noviembre de 2019.