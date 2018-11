Video muestra similitudes de los movimientos de Malek con los de Mercury

El actor estadounidense, de origen egipcio, Rami Malek se ha ganado la admiración del público por su interpretación de Freddie Mercury, líder de la banda británica Queen, en la película Bohemian Rhapsody, y una de las cosas que está llamando la atención en las redes sociales es la escena del emblemático concierto Live Aid.

La razón es porque Malek realizó sus movimientos y gestos, casi igual a los hechos por Mercury en el concierto benéfico Live Aid, que se realizó el 13 de julio de 1985, en el Estadio Wembley de Londres, y que fue transmitido en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia.

Los fanáticos de Queen han publicado un vídeo donde muestran la actuación original de Mercury y la escena que grabó Malek para la película.

En las imágenes se ve que cada paso y gesto de Malek en Bohemian Rhapsody es similar a lo que hizo el líder de la banda británica ante miles de fanáticos en Wembley.

La forma en que toma el micrófono, su manera de caminar y moverse en el escenario. Su baile y cómo se dirigió a su público, parecen fundirse en una sola persona.

En el vídeo se muestran ambas escenas, que han llamado la atención de los usuarios de las redes sociales y de los fans de Mercury, que han aplaudido la actuación de Malek.

Y es que esa precisión en los movimientos, no salió de la nada, pues el actor vio alrededor 1,500 veces la actuación de Mercury en el Live Aid.

I DIDNT REALIZE THEY DID IT THIS PRECISELY pic.twitter.com/05f6ZW1TMn