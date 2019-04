Una sorpresiva foto despertó la esperanza en los fans de Volver al futuro

La trilogía Volver al futuro no solo marcó a una generación; sus continuas repeticiones lograron cautivar, también, a millones de chicos y adolescentes que en el momento de su estreno ni siquiera habían nacido. Por eso, una sorpresiva y curiosa fotografía subida a una red social por uno de los protagonistas de la saga armó un gran revuelo en las redes. No era para menos; esa simple imagen puede significar la concreción de un hecho que todos los fanáticos esperan: la realización de una cuarta película.

El "culpable" de haber despertado las esperanzas de millones de personas fue Christopher Lloyd. El actor que personificó al genial y algo chiflado Emmett Brown subió a su cuenta de Instagram una fotografía actual en la que se lo ve acompañado por los otros protagonistas de la saga: Michael J. Fox (Marty McFly), Thomas Wilson (Biff Tannen) y Lea Thompson (Lorraine Baines). Para generar aún más suspicacias, la imagen está acompañada por un simple y contundente texto: "BTTF IV" (las siglas de Back To The Future, el título del film en inglés) y el número que una posible nueva entrega ocuparía dentro del universo de la saga.

Si bien en agosto pasado los actores se habían reencontrado en la Fan Expo de Boston, esta vez Lloyd no dio ninguna información sobre el motivo ni la locación de la nueva reunión. Y eso, claro, acrecentó la fantasía de sus seguidores y despertó un mar de especulaciones.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor había asegurado: "Me encantaría hacer de Doc otra vez. Es difícil tener una idea que logre la emoción de las tres originales. Sería todo un reto para los guionistas crear una historia original de Volver al futuro que tenga la misma pasión, intensidad y emoción que las otras tres. Pero podría hacerse, nunca se sabe". Sin embargo, en enero de este año, el director de la trilogía, Robert Zemeckis reiteró que no tenía pensado sumar un nuevo film a la saga.

La primera de las tres películas de la saga se estrenó en 1985. En esa primera entrega, el adolescente Marty McFly y el doctor Brown viajaban en el tiempo hasta 1955. El éxito obtenido llevó a los realizadores a filmar dos nuevas películas: en la primera, avanzaban en en tiempo hasta 2015 y en la última, retrocedían hasta 1885. De realizarse una cuarta entrega, ¿a qué año viajarían? Ese es, quizá, el punto que más especulaciones despierta entre los fanáticos.