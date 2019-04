Todo lo que hay que saber sobre Rápidos y Furiosos 9

Como pasa con cualquier otra familia, los problemas no han faltado. Tampoco la pérdida de algunos seres queridos -Paul Walker falleció en noviembre de 2013 en medio de las grabaciones de Furious 7, ni los desencuentros dentro del elenco -la disputa pública entre Dwayne 'The Rock' Johnson y Vin Diesel-, pero la marca ha sobrevivido y pronto acelerará una vez más en la pantalla grande.

En enero, Diesel informó que las grabaciones de la película comenzarían en febrero, pero Production Weekly reportó que las mismas fueron retrasadas para junio. También comunicó que el rodaje se llevaría a cabo en Los Ángeles y Londres, donde está ambientada el spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, protagonizado por Johnson y Jason Statham.

Aún sin título oficial, Rápidos y furiosos 9 está en marcha, con un estreno programado para mayo de 2020, nueve meses después de que Hobbs & Shaw amplíe la franquicia por otras redes.

Historia y sinopsis de Rápidos y Furiosos 9

De momento no hay información relacionada sobre el concepto que guiará la historia de la novena película de la franquicia, aunque en su momento se dijo que el espacio exterior sería uno de sus nuevos escenarios.

El mismo director de Rápidos y furiosos 8, F. Gary Gray, fue consultado al respecto y su respuesta jugó a favor de esta posibilidad.

En conversación con Screenrant, el cineasta indicó que "no descartaría nada en esta franquicia. Cuando leo 'submarino' en el guion de Rápidos y furiosos 8, digo 'ok, todo es posible'. Nunca se sabe. Aún no leo 'Dom en Marte', aún, pero de nuevo, uno nunca sabe".

Personajes de Rápidos y Furiosos 9

Como la tensión todavía embarga al elenco de la película, solo han sido confirmados algunos nombres, entre ellos Diesel como Dominic Toretto, Jordana Brewster como Mia Toretto y Tyrese Gibson como Roman Pearce. El actor Krzysztof Mardula también se unió al elenco para interpretar a un personaje llamado Thug, mientras que se rumorea la reincorporación de Lucas Black como Sean Boswell.

Johnson habría quedado fuera la película por sus problemas con Diesel y Gibson, según sus propias palabras. Jason Statham tampoco reaparecería como Deckard Shaw.

En tanto, Michelle Rodriguez comentó en su momento que no estaba segura de volver a la franquicia. En conversación con Vanity Fair, la actriz señaló que tendría que leer primer el guion de Rápidos y furiosos 9 y si es inclusivo, volverá como Letty.

En cuanto al resto del elenco principal, por lo pronto puede asumirse el regreso de Ludacris como Tej, Nathalie Emmanuel como Ramsey y quizá Kurt Russell como Mr. Nobody, Scott Eastwood como Eric, Helen Mirren como Magdalena y Luke Evans como Owen Shaw.

Fecha de estreno de Rápidos y Furiosos 9

La novena película de la franquicia Rápidos y furiosos fue programada originalmente para abril de 2019, pero por los motivos ya listados se reprogramó primero para abril de 2020 y después para el 22 de mayo de 2020, su fecha de estreno definitiva.

Por otro lado, la décima y última película tenía como fecha de estreno original el 2021, pero ahora que la número nueve se retrasó al 2020, Fast X, como muchos comentan que se llamará, aún tiene pendiente su reprogramación.