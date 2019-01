Roma triunfó en los Critics' Choice Awards

La noche del domingo se coronó con una fiesta de los mexicanos y eso porque en la 24 versión de los Critics’ Choice Awards la película Roma fue la más galardonada y se quedó con la categoría a Mejor Película, el premio más importante de la ceremonia. Mejor Película, Mejor Director,

Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía fueron los cuatro premios que se llevó la producción mexicana que además rompió un récord en la ceremonia, ya que son la primera producción de no habla inglesa que se corona en la categoría a Mejor Película desde la creación de los premios en 1995.

"Este grupo de mexicanos no es tan malo como los presentan a veces (...) Debo decir que el hecho de que Netflix llevara esta gente a la gente (audiencia) es fabuloso", manifestó sorprendido el director de "Roma", Alfonso Cuarón, que aprovechó de hacer referencia al proyecto de muro de Donald Trump en la frontera con México.

Otra de las grandes sorpresas de la ceremonia, que fue conducida por el actor de cine y televisión Taye Diggs, fueron los empates que se produjeron en dos categorías. El premio a Mejor Actriz en una Serie o Película para TV lo compartió Amy Adams por Sharp Objects con Patricia Arquette por Escape at Dannemora. Por otro lado, el galardón a Mejor Actriz lo compartió Glenn Close por The Wife con Lady Gaga por Nace una estrella.

"Pensé que al mundo le encantaba que estemos las unas contra las otras, pero sé que en esta categoría y en esta sala nos celebramos las unas a las otras y nos sentimos orgullosas las unas a las otras", señaló Glenn Close cuando recibió el premio compartido con Lady Gaga a Mejor Actriz.

Por su parte, una emocionada Gaga que no aguantó las lágrimas por el premio a su interpretación de Ally, confesó: "No sabía que yo podía. Gracias los críticos, es un tremendo honor, me siento reconocida no sólo por el premio, sino que por el trabajo interno que conllevo mi personaje (...) Brad (Bradley Cooper), tú eres un cineasta mágico y eres igual de mágico como ser humano".

"Fue una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida, no estaba segura de querer revivir algo que me costó tanto como cuando yo era vulnerable", agregó la también cantante.

Nace una estrella también ganó el galardón a Mejor Canción por Shallow, que nuevamente fue premiada en esta categoría tal y como hace una semana en la entrega de los Globo de Oro.

Uno de los momentos que marcaron la ceremonia fue cuando se nombró al ganador a Mejor Actor de Reparto, que fue para Mahershala Ali por su participación en Green Book, en donde interpretó a Don Shirley, un famoso pianista.

En ese momento el actor subió al escenario acompañado de su doble en la película: "Este es mi doble en la película, mi profesor de piano, esta persona es mi amigo y esta noche quiero dedicarle el premio a Kris Bowers", dijo emocionado Ali al recibir el premio y mientras abrazaba a Bowers, que en ese momento se encontraba tocando el piano en los premios.

Quizás uno de los grandes ausentes en la ceremonia fue Bohemian Rhapsody, a diferencia de los Globo de Oro, que no recibió premios en ninguna de las tres categorías a las que estaba nominado.

En los últimos diez años de la entrega de los Critics’ Choice Awards, siete veces el ganador a Mejor Película coincidió con el ganador en la misma categoría en los premios Oscar, lo que podría ser un buen augurio para la producción mexicana Roma.