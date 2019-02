Roma estuvo en boca de todos durante el almuerzo de nominados al Óscar

La película Roma, junto a su director, Alfonso Cuarón, y sus actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, estuvo en boca de todos durante el almuerzo de nominados a los Óscar, organizado por la Academia de Hollywood en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, Estados

En esta tradicional cita, actores, directores, productores, guionistas, compositores, ingenieros de sonido y demás artistas nominados se reúnen en torno a una misma mesa para conocer de cerca los entresijos de sus profesiones, dejando atrás los nervios y la presión de las campañas publicitarias. La Academia invitó al acto a unos pocos representantes de los medios de comunicación.

"Es maravilloso estar aquí", dijo a Aparicio, vitoreada por los presentes cuando la llamaron para tomarse la foto con el resto de nominados.

"Estoy con muchos nervios desde que está pasando todo esto y no me los puedo quitar, pero me hace muy feliz conocer a estas personas y tener estas experiencias. Ver a tantas celebridades aquí sentadas, comiendo y tan casual, es increíble", reconoció la intérprete nominada como mejor actriz.

John Bailey, presidente de la Academia, se enorgulleció de la diversidad mostrada por las nominaciones y se mostró satisfecho por la internacionalización de las candidaturas. "Las nominaciones de este año dejan claro nuestro éxito respecto a la inclusión internacional", señaló.

Aunque Bailey no se refirió al respecto, varias fuentes confirmaron a distintos medios que los Óscar se llevarán a cabo sin un maestro de ceremonias por primera vez desde hace 30 años, algo a lo que tampoco hicieron mención Donna Gigliotti y Glenn Weiss, productores de la gala.

Gigliotti recordó que los ganadores de las estatuillas doradas dispondrán de hasta 90 segundos desde el momento en que su nombre es mencionado, en tanto que Weiss dijo que su objetivo es organizar "un show increíble" en tres horas de duración.

"Por favor, colaboren y estarán en las fiestas para las 20.15 de la noche", indicó entre risas. "Les pido que los discursos los den desde el corazón y que sean breves, por respeto a los demás compañeros", agregó.

Viggo Mortensen, nominado como mejor actor por tercera vez, explicó que disfruta mucho de este evento "porque es muy tranquilo" y supone una oportunidad ideal para charlar con gente que admira.

"Puedes hablar con leyendas del oficio. No hay estrés, no hay competición. Es algo bonito. He de decir que estar nominado es increíble y ayuda a mi película Green Book, pero también es estresante", sostuvo el artista, que está en pleno rodaje en Toronto de su ópera prima como director.