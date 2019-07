Revelan tráiler de Cats con Taylor Swift y Jennifer Hudson

Universal Pictures compartió este jueves el tráiler oficial de Cats para mostrar a Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden y Rebel Wilson dentro de la piel de felinos.

Cats ha sido traducido a más de 15 idiomas y acumula decenas de miles de actuaciones en más de 40 países, de acuerdo con Vanity Fair.

La adaptación musical de Broadway se enfoca en una noche en la que se reúne la tribu de los gatos Jélicos para decidir quién será elegido para ascender a la capa Heaviside y luego reencarnar.

El adelanto fue presentado por el grupo de figuras en la Comic-con de San Diego, luego de tres meses de rodaje.

La película dirigida por Tom Hooper (Los Miserables y El discurso del rey) tiene fecha de estreno para mediados de diciembre de este año.

La imagen de los personajes y la tecnología utilizada en la versión cinematográfica generó varios memes en las redes.

explain to me how the effects behind cats are more sophisticated than barf pic.twitter.com/qxs5MgHgqf