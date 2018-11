Quentin Tarantino se casó con una modelo israelí 20 años menor

Quentin Tarantino se casó con la modelo israelí Daniella Pick. El director de Pulp Fiction (1994) y su esposa, concretaron el enlace en una ceremonia privada en Los Angeles, California.

El galardonado cineasta, de 55 años de edad, y la cantante, de 35 de años, se comprometieron en 2017. Ambos iniciaron su relación en 2009, cuando Tarantino estaba en Israel para promocionar Bastardos sin gloria (2009).

En un principio estuvieron juntos por un año, pero rompieron su relación por temas laborales. La reconciliación llegó en 2016, y un año más tarde Tarantino le propuso matrimonio.

Hace algunos días, cercanos a Pick publicaron fotos de la despedida de soltera en las que ella lucía un vestido blanco y una corona de rosas blancas. A la ceremonia oficial asistió su padre, el veterano músico israelí Svika Pick.

La boda se dio en medio de un agitado período para el ganador del Oscar, quien se encuentra actualmente en la etapa de postproducción de Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.