Preparan una nueva serie que servirá como secuela de Sex and the city

Aunque muchos espectadores se hayan quedado con un sabor amargo luego de la segunda película de Sex and The City y las publicitadas peleas entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall que hicieron que se descartaran continuaciones en cine y TV que pudieran reunir a las cuatro amigas de la serie original ahora surgió una nueva posibilidad de regresar al universo de amistades, relaciones amorosas y zapatos glamorosos en el marco de la Gran Manzana creado por la autora Candace Bushnell.

Es que a pocos meses de la salida de su nuevo libro, Is There Still Sex in the City? (¿Todavía hay sexo en la ciudad?) la escritoria acaba de anunciar que la señal Paramount TV adquirió los derechos para transformarlo en una serie de ficción.

El nuevo libro, como el exitoso Sex and The City que dio origen al programa original, es una colección de ensayos que examinan el sexo, las citas y las amistades en Nueva York pero ahora ya no se trata de las vidas de las mujeres de treinta y pico o cuarenta años sino de aquellas que ya pasaron los cincuenta.

"Hubo un tiempo en que las personas de cincuenta y pico empezaban a pensar en la jubilación, en trabajar menos y en dedicarle más tiempo a sus hobbies y amigos. En resumen, las personas de esa edad no esperaban mucho más que envejecer y engordar. No se esperaba que hicieran ejercicio, empezaran nuevos negocios, se mudaran, tuvieran sexo casual y se reinventaran. Pero así es como son las vidas de muchas mujeres de cincuenta y sesenta años hoy en día y estoy emocionada de poder reflejar esa realidad rica y compleja en la página y ahora también en la pantalla chica", contó Bushnell que escribirá el guion para el piloto de la nueva serie que ante la pregunta de si sigue habiendo sexo en la ciudad seguramente contestará con un rotundo sí.