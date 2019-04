Patricia Velásquez reveló su experiencia con la película La Llorona

Patricia Velásquez, actriz venezolana, es la protagonista de la película La Llorona. La cinta debutó esta semana en las carteleras y se encuentra en la primera posición de la taquilla estadounidense de este fin de semana, con una recaudación calculada en 11,8 millones de dólares.

En la cinta, la Llorona no está en Latinoamérica sino que cruza la frontera y se aparece en Los Ángeles, algo que para Velásquez es de suma importancia para la preservación de los aspectos culturales.

"Imagínate toda la gente en el mundo que no conoce la historia de la Llorona. Millones de personas ahora van a conocer nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras raíces, y ese es el punto de vista de la preservación cultural. Es maravilloso”, dijo la actriz venezolana en entrevista con CNN

Velásquez expresó que sintió como si la Llorona la hubierado enviado para aceptar este papel como protagonista.

“Me encantó que la película estaba escrita con mucho respeto por la leyenda original, y en cierta manera ahí ya me enamoré del guion. Me sentí casi como escogida, como que la Llorona me había mandado a mí a asegurarme de que se le estuviese respetando durante todo el proceso”, añadió Velásquez.

