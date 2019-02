El Oscar 2019 llega en medio de controversias y debates

La edición 91º de los Premios Oscar se celebra hoy marcada por la controversia. Solo el hecho de no tener maestro de ceremonia, algo que ocurre por primera vez en 30 años, ha generado calurosos debates. En diciembre de 2018 Kevin Hart decidió no ser el anfitrión de la gala luego de que salieran a la luz unos comentarios homofóbicos que hizo hace una década. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas resolvió la crisis con varios presentadores, entre ellos reputados artistas como Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Javier Bardem y Daniel Craig.

Otra medida criticada fue la de presentar durante los anuncios publicitarios las categorías de Fotografía, Edición, Cortometraje de Ficción y Maquillaje de Peluquería para que la transmisión no sobrepasara las tres horas. Pero tuvieron que retractarse, pues hasta un grupo de figuras del cine firmó una carta para exigir que dieran marcha atrás. Entre los que suscribieron el escrito se encuentran Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Christopher Nolan, Michael Mann, George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro y Elizabeth Banks.

Además, en la era del #MeToo, este es otro año en el que solo aparecen hombres en el apartado de Mejor Director. En la edición anterior, al menos, apareció nominada Greta Gerwig por Lady Bird. Y un hecho histórico es que por primera vez un filme de superhéroes aparece en la categoría de Mejor Película: la discutida Black Panther.

Los críticos de cine Édgar Rocca, Luis Bond y Sergio Monsalve ofrecieron sus opiniones y predicciones sobre los Oscar 2019, en los que la mexicana Roma de Alfonso Cuarón, cinta que cuenta con la producción de la venezolana Gabriela Rodríguez, parte como preferida para triunfar en las categorías principales. Pero se enfrenta a dos que suenan para ganar la estatuilla a la Mejor Película: La favorita del griego Yorgos Lanthimos y Green Book, del estadounidense Peter Farrelly.

Pero hay consenso para Mejor Película, renglón en el que las aspirantes son Roma, Ha nacido una estrella, Black Panther,BlacKkKlansman, Green Book, La favorita, Bohemian Rhapsody y Vice.

Rocca expresa sin titubeos que le gustaría que ganara Roma, una película que en su opinión ha cambiado los paradigmas del negocio del cine. "Considero que supera a las otras nominadas. Es la más lograda. Se habla de posibilidades para Green Book yBlack Panther, pero ese premio lo merece Roma, que además cuenta con un director que hizo el guion, la fotografía, dirigió actores y editó”.

Sobre el filme de Cuarón Bond alega que, además de su calidad y su sello de película de autor, la producción también podría abrir las puertas para que Netflix y otros servicios streaming tengan más presencia en el séptimo arte. “Hace un par de años había directores de culto que estaban en contra de Netflix. Pero ahora tenemos a Roma nominada a Mejor Película, así como La balada de Buster Scruggs como Mejor Canción y Guion Adaptado. Poco a poco se han colado películas de streaming”, indica.

Monsalve opina que hay una competencia interesante entre Roma, Green Book y La favorita. “Green Book sigue contando con el respaldo de los sindicatos y de la mayoría de los gremios de la academia, porque ha ganado de manera reiterada en esta temporada de premiación como Guion Original y Mejor Actor de Reparto. Arrastra mucho voto en el seno académico. Y La favorita cuenta con 10 nominaciones, la misma cantidad que Roma. Por tanto, sería un batacazo durísimo si ganara La favorita. Entre tanto, tenemos un panorama interesante que podría ser parecido al de hace dos años, cuando La La Land parecía imbatible y ganó Moonlight”.

También hay acuerdo en la categoría de Mejor Director: Cuarón. Pero quien pudiese dar la sorpresa es el destacado Spike Lee porBlacKkKlansman. El estadounidense, autor de obras como Malcolm X o Do the Right Thing, no ha ganado nunca un Oscar en competencia (en 2016 recibió uno honorífico por su trayectoria). “Es un director de culto, tiene gran presencia dentro del cine independiente y desde hace tiempo se lo deben”, afirma Bond. Sin embargo, los tres críticos se inclinan por que Lee ganará el premio al Mejor Guion Adaptado. “Creo que a la hora de la definición, los académicos le darán a Lee el de Guion Adaptado y Mejor Dirección a Cuarón”, afirma Monsalve.

El trofeo al Mejor Actor se lo pelean Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y Christian Bale (Vice). Junto a ellos aparecen Bradley Cooper (Ha nacido una estrella), Williem Dafoe (At Eternity's Gate) y Viggo Mortensen (Green Book).

Bond considera que ganará Malek: “Sería el típico Oscar que dan a un actor nuevo, que está nominado por primera vez y que podría impulsar su carrera”. Aunque no le gustan ninguno de los dos, Rocca asegura que el más completo y difícil es el personaje de Bale, por su capacidad para caracterizar al vicepresidente Dick Cheney. Monsalve indica: “Creo que está claro que todos esperan que gane Malek. Además, pienso que es la película de la nostalgia, que mueve la pasión y el impacto de Queen”.

En cuanto a Mejor Actriz, las probabilidades se inclinan hacia Glenn Close (The Wife), pero detrás de ella está el destacado trabajo de Olivia Colman (La favorita). “Me decanto más por Glenn porque ha sido nominada seis veces. Y es de esa estirpe de Meryl Streep en la que todos los papeles son geniales”, dice Bond. Rocca aplaude el trabajo de Colman, pero piensa que la estatuilla debería ser para Close. “Tenía mis dudas, pero cuando vi su trabajo me sorprendí. Creí que era por su trayectoria, como ocurre con Spike Lee, pero lo que hizo realmente me sorprendió”, agrega.

Para el de Mejor Actor de Reparto no hay ningún dilema: se espera que lo reciba Mahershala Ali (Green Book), quien ya triunfó en los Globos de Oro, los Bafta y el Sindicato de Actores. Sería el segundo Oscar para el intérprete, luego de haber ganado en el mismo apartado en 2017 por Moonlight.

No están muy claras las apuestas en el renglón de Mejor Actriz de Reparto. La que más ha sonado es Regina King por If Beale Street Could Talk), un papel por el que ya ganó el Globo de Oro. Sin embargo,Rachel Weisz se impuso en los Bafta.