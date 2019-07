Once Upon a Time in Hollywood: 10 películas que inspiraron a Tarantino

El director estadounidense Quentin Tarantino se asoció con Sony Pictures Television para presentar Swinging Sixties, una serie de 10 películas que representan la época de su novena obra cinematográfica, Once Upon a Time in Hollywood, ambientada en Los Ángeles de 1969.

Las cintas, realizadas entre 1958 y 1970 y que pertenecen al catálogo de estudios Columbia Pictures, se transmitirán en Estados Unidos, por Sony Movie Channel, del 21 al 25 de julio. Serán dos emisiones por noche, aseguró Deadline, antes del estreno del nuevo filme de Tarantino.

"Estoy encantado de presentar estas películas para que podamos disfrutarlas juntos", aseguró el realizador en un comunicado publicado por el portal.

La selecta lista está integrada por Bob & Carol & Ted & Alice (1969), Flor de cactus (1969), Busco mi destino (1969), Model shop (1969), Battle of the Coral Sea (1959), Camino Recto (1970), The Wrecking Crew (1961), Tráfico Ilegal (1968), El salario de la violencia (1958) y El forajido de Arizona (1965).

Flor de cactus (1969)

Con un aire entre nostálgico y emotivo, Once Upon a Time in Hollywood cuenta la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt), quienes tratarán de sobrevivir para hacerse un nombre en la industria del cine.

La película, una de las más esperadas para este año, también cuenta con un reparto que incluye a Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Lena Dunham, Timothy Olyphant, Rafal Zawierucha y Luke Perry.

"Durante mucho tiempo quise hacer una película sobre hacer películas, que es un subgénero interesante con cintas como Singin' in the Rain (1952) y Hooper (1978). Quería que tuviera lugar en Los Ángeles de mi juventud", explicó Tarantino.

El nuevo filme del también productor y guionista ha recibido críticas que señalan que su desenlace es simbólico y reconoce "el cine de explotación como un rescate". "No quiere decir que Tarantino haya hecho una obra maestra, pero sí su película más íntima y una especie de testamento", publicó Cine Premiere.

Por otra parte, críticos señalan que la trama de Once Upon a Time in Hollywood resulta sorprendente por su falta de gracia. "No se sabe bien a dónde pretende conducir por sus diálogos insustanciales y carentes de ingenio, por actores excelentes que parecen tan perdidos como su director", reseñó Carlos Boyero en el diario El País.