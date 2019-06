Nueve personajes que Keanu Reeves podría interpretar en el MCU

Hollywood ha tenido dos grandes estrellas en lo que va de 2019: Avengers: Endgame y Keanu Reeves.

El actor, de 54 años de edad, experimenta un resurgimiento de su carrera al protagonizar John Wick 3: Parabellum, dar su voz a Duke Caboom de Toy Story 4 y estar en un celebrado "cameo" en la película de Netflix "lways Be My Maybe, por lo que sus seguidores no parecen cansarse de su presencia.

Mientras tanto Avengers: Endgame está a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia, necesitando solo 45 millones de dólares más de recaudación para vencer al antiguo rey, Avatar, de James Cameron. Por lo que cabe preguntar, ¿por qué Reeves no se ha incorporado a la mega franquicia?

Al parecer, lo mismo se pregunta la cabeza de Marvel Studios, Kevin Feige, que recientemente reveló que su casa cinematográfica está en charlas con Reeves "para casi cada película que hacemos".

"No sé cuándo, o sí, se unirá al MCU, pero queremos encontrar la mejor manera de hacerlo", dijo en una entrevista con Comicbook.com.

El Comercio se encargó de enlistar algunos personajes que podrían ser interpretados por el afamado actor canadiense.

Foto: Marvel

Con la compra de 21st Century Fox Disney se hizo con los derechos cinematográficos por los "Fantastic Four". El estoico Reeves haría un fantástico Reed Richards.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 ya insinuó la aparición de Adam Warlock y quien mejor para interpretarlo que el 'chico dorado' de Hollywood. Warlock es un ser artificial poseedor de una de las gemas del infinito.

Foto: Marvel

Silver Surfer sería un papel apropiado para Reeves compartiendo su imagen impasible. Además, no sería la primera vez que el actor pasa una película sobre una tabla de surf.

Foto: Marvel

Moon Knight es la respuesta de Marvel a Batman. Marc Spector, ex agente de la CIA revivido por el dios egipcio Konshu, combate el crimen con artes marciales, características no ajenas a Reeves.

Foto: Marvel

La personalidad arrogante de Namor puede ser opuesta a la mayoría de los papeles de Reeves, pero un interesante cambio para la carrera del actor, quien sí comparte el físico más esbelto del personaje.

Foto: AFP

The Beyonder, un ser con poderes cósmicos omnipotentes, no ha sido ni siquiera insinuado en el MCU. Sin embargo, quién mejor para utilizar poderes cósmicos que el ex Neo.

Foto: Marvel

Galactus sería un papel interesante para Reeves si no interpreta al Silver Surfer. Dueño de un inmenso poder, Galactus está constantemente en búsqueda de planetas con los cuales alimentarse.

Foto: Marvel

Con el paso de los X-Men de regreso a manos de Marvel se puede necesitar un nuevo intérprete para el maestro del electromagnetismo; ¿por qué no Reeves que tiene un tipo de cuerpo similar al villano?

Foto: Marvel

Avengers: Endgame ya mostró viajes en el tiempo y con la muerte de Thanos se necesita un nuevo villano para la Fase 4 del MCU. Kang responde a ambos problemas y Reeves es una buena elección para el papel.