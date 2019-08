Mike Moh respondió a la controversia causada por su interpretación

Mike Moh respondió sobre su polémica interpretación de Bruce Lee en Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood) de Quentin Tarantino. El personaje de Moh fue criticado por Shannon Lee, quien manifestó su descontento por la representación de su padre en el filme.

Érase una vez en Hollywood presenta una versión ficticia de la cuna del cine a fines de los 60. En un momento de la película Mike Moh, en su papel como Bruce Lee, se enfrenta contra Booth. Lee se ufana de poder derrotar a cualquiera, inclusive a Muhammad Ali. Mediante un combate de tres rondas se decidirá al ganador, pero, Bruce Lee subestima a Booth en el segundo round y termina empujado contra un carro. La pelea queda interrumpida sin un vencedor definitivo.

"Cinco segundos más, y Bruce hubiera ganado", resaltó Moh en una entrevista con el sitio BirthMoviesDeath.com

Booth logra sorprender a Bruce Lee en la segunda ronda porque Lee estaba demasiado confiado, pero rápidamente hubiera volteado la pelea si esta no hubiera sido interrumpida, agregó Moh.

"Sé que las personas van a estar molestas por esto, pero cuando estudié profundamente a Bruce, él, más que nadie, quería que las personas supieran que era humano. Yo lo respeto más sabiendo que tenía estos retos, estos obstáculos, al igual que todos", opinó.

Resaltó que en el momento mostrado en el filme Bruce Lee no era la "sensación global que todo el mundo conocía", sino que tenía un papel en la serie El avispón verde como el ayudante del héroe. Una época en la que sufría mucho por los problemas que él y otros actores asiáticos tuvieron que vencer.

"Pero por lo que él sufrió y por cómo él fue capaz de romper barreras y hacer olas, hizo más fácil para nosotros el encontrar el rumbo", dijo Moh.