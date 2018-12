El mensaje de la NASA sobre Tony Stark y Avengers: Endgame

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mas conocida como NASA, publicó un mensaje en sus redes sociales haciendo alusión al trailer publicitario de la nueva película de Marvel Entertainment, Avengers: Endgame.

"Hey Marvel, oímos lo de Tony Stark. Pensamos que lo primero que deben hacer es escuchar en control de la misión, el mensaje de: "Avengers, tenemos un problema". Pero si no logran comunicación, les recomendamos utilizar todos sus recursos en la Tierra para escanear los cielos en busca de su hombre perdido", indicó en tono jocoso la NASA en Twitter.

El mensaje se refiere al mencionado trailer en que se observa a Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., perdido en el espacio, sin agua ni comida, luego de los sucesos finales de la película Avengers: Infinity War.

El trailer de Avengers: Endgame se ha convertido en uno de los más vistos de la historia, con 289.000.000 visualizaciones durante sus primeras 24 horas de lanzamiento en la plataforma de videos Youtube.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq