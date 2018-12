Marvel competirá en los SAG Awards 2019 con Avengers y Black Panther

Marvel Studios logró obtener importantes nominaciones para los SAG Awards 2019. Black Panther y otros superhéroes podrían hacerse con un premio.

Este miércoles, los Premio SAG 2019 revelaron la lista de series, películas, actores y actrices que fueron nominados a tan importante reconocimiento. Las producciones de Marvel también competirán por un galardón el próximo 27 de enero de 2019.

La película Avengers: Infinity War y Ant Man and The Wasp lograron ser nominados a la categoría de Mejor rendimiento de acción sobresaliente por acrobacias en una película.

Marvel Studios aprovechó la oportunidad para felicitar a todos los involucrados en los proyectos cinematográficos mediante del Twitter oficial.

Cabe recordar que el film Black Panther también está nominada a Rendimiento sobresaliente por un reparto en una película.

Congratulations to Marvel Studios’ Avengers #InfinityWar & #AntManandTheWasp which have been nominated for Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture by the #SAGAwards! pic.twitter.com/Fr8FNdLZRL