Lucasfilm detuvo los spin-off de Star Wars por fracaso de Han Solo

Han Solo: Una historia de Star Wars no logró los resultados esperados para Disney. En todo el mundo, la última producción del universo Star Wars ha logrado una recaudación total de 339,5 millones de dólares, sin conseguir la misma taquilla que alcanzaron Rogue One (2016), Los últimos Jedi (2017) y El despertar de la fuerza (2015).

Por ello, Lucasfilm decidió poner freno a la realización de otros spin-off. Según el sitio Collider, la productora decidió "congelar" los filmes sobre Obi-Wan Kenobi, que contarían de nuevo con Ewan McgGregor en el papel principal.

Sin embargo, esto no significa que dichas entregas hayan sido de todo canceladas, pero tras los problemas que significó sacar adelante Han Solo por los cambios en su dirección y el segundo rodaje del último tercio de Rogue One, las presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, evaluó no a correr los mismos riesgos que golpearon económicamente a la empresa.

Disney se enfocaría en sacar adelante el Episodio IX de la saga que llegará a los cines en diciembre de 2019. También está considerada una trilogía posterior a cargo de Rian Johnson que estaría basada en personajes nuevos y una serie de nuevas cintas escritas por los creadores de Game of Thrones, D.B. Weiss y David Benioff.